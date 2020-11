Meninger

Staten må ta ansvar og løse sine oppgaver innen redning og helse.

Hitra Brannvesen fortjener ikke å bli snakket ned på den måten de har blitt gjort i media den senere tiden. Det kan virke som våre ansatte innenfor brann ikke har noen kompetanse og opplæring på førstehjelp og hjertestarter.

Hvert år gjennomfører brannmannskapet vårt i regi av lokalt ambulansepersonell opplæring på akkurat dette. De får altså opplæring fra de som selv driver ambulansetjenesten i vår kommune og derfor bør forventes å kjenne ulykkesbildet best! Vi har også hjertestartere på alle våre enheter hvorpå alt mannskap har gjennomgått sertifiseringskurs for bruk av disse.

Det blir altså feil å fremstille det som at vi ikke ønsker å gi våre ansatte innenfor brann og redning nødvendig opplæring. Men er det slik at det er et kurs i regi av luftambulansen som er det eneste riktige? Her må vi få svar på fra vår kommunedirektør og brannsjef.

Føler også for å påpeke at samarbeidsforum Hitra og Frøya har bedt om saksframlegg der vi politisk blir utfordret på en sammenslåing av våre brann- og redningsetater. Hvorfor? Jo, fordi vi allerede samarbeider og overlapper hverandre, og fordi vi ser at oppgavene for våre frivillige mannskaper blir bare mer og mer krevende.

Livreddende akuttberedskap og redningsoppdrag er først og fremst statlige oppgaver, gjennom politi og ambulansetjenesten. Sammen må vi heller se på hvordan vi kan få styrket dette. Vi vet for eksempel at vi var i ferd med å miste deler av ambulansetjenesten. Dette har vi greid å stoppe, så langt.

Vi vet også at politiet alt for ofte er de som kommer sist til et ulykkessted. Hvorfor? Jo, fordi det handler om en stadig sentralisering av slike statlige tjenester. I dette bildet er det gledelig at Høyres representanter viser engasjement, og kanskje vi da kan forvente at de jobber opp mot sin egen regjering for å få stoppet nedskjæring av statlige tjenester i distriktene?

Den fortvilte Høyreordføreren i utkantkommunen Bø i Vesterålen har sett seg nødt til å redusere formueskatten for å gi avbøtende tiltak i håp om tilflytting og investering i private arbeidsplasser. Fordi, som han sier «Staten har forlatt oss!» Og det sier han som en tydelig hilsen til sine som leder dette landet.

Uansett: Vi skal være forsiktige med å snakke ned vår egen brann og redningstjeneste på den måten som nå har blitt gjort. De er deltidsmannskaper med en stillingsandel på 1,5%, og de gjør en fantastisk jobb. Hvor mye kan vi forvente, av de? Hvor mye ansvar kan vi legge på de, og hvor mye kan kommunen overta av statens ansvar? Det er slike spørsmål det handler om.

Vår oppgave som politikere skal være å bidra til trygghet for våre innbyggere. Det kan vi gjøre gjennom å ha motiverte ansatte, som har oppgaver som er overkommelige i 1.linje tjenesten. Men vi gjør det neppe gjennom å skape forventninger om at de skal løse statens oppgaver som politi og profesjonelle helsearbeidere innenfor akutte livreddende oppdrag.





Ida Broholm

Varaordfører, Hitra Arbeiderparti