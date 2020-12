Meninger

Til alle medlemmer i LHL

Det siste året har vært et ganske underlig år for oss alle. Spesielt med tanke på våre medlemmer og alle de trusler vi har vært omgitt av. Dette har preget vårt arbeide og satt oss alle på store prøvelser. For styret har det vært svært vanskelig å vite hvordan vi skulle takle alle disse utfordringene.

De fleste av våre aktiviteter har vært stoppet i kortere eller lengre perioder. Nå på høsten er det våre tirsdagsturer under ledelse av Gunnar Andresen og bassengtreningen under ledelse av Kristin Utset som har fungert. Styremøter har vært avholdt, og oppi alt det vanskelige har vi holdt det hele i gang. Vi har bestemt at vi ville unngå de store samlingene med medlemsmøter ol.

Med tanke på vår medlemsstokk har vi ikke tatt risikoen på å bidra til noen risiko for smittespredning. Men alle medlemmene har vært i våre tanker. Vi har også fulgt opp intensjonene fra årsmøte om å kjøpe inn to hjertestartere og styret har vedtatt at en av dem skal plasseres på Blåfjell hvor der ikke finnes noen i dag. Selve overrekkelsen som var planlagt til jul, er foreløpig utsatt til situasjonen med pandemien har roet seg litt på Hitra.

Vi i styret håper at det hele vil bedre seg i løpet av det kommende året og at vi på nytt kan restarte alle våre aktiviteter på en normal måte. Dato for årsmøte er satt til 24 februar 2021. det gjenstår å se om dette lar seg gjennomføre.

I mellomtiden vil vi i styret ønske alle våre medlemmer ei riktig god jul, og et riktig godt nytt og trygt år. Vi ber om at alle er forsiktige og følger nøye alle de regler som våre lokale myndigheter legger opp til.





På vegne av styret

Jann O. Krangnes

Leder Hitra LHL