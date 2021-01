- Nytt år 2021 – hva bringer det?

Meninger





Hvem visste vel hva 2020 ville bringe oss da vi gikk inn i dette merkelige og spesielle året som nå har gått. Året som begynte så fint for de fleste av oss. Vi satte i gang med å planlegge og drømme om hvordan året skulle bli. Spesielt var det konfirmantene og familiene som planla konfirmasjoner, barnefamilier planla dåp – ja alt så så lyst ut.

Så kommer mars med nedstengning, med digitalundervisning, hjemmekontor og digitale påskegudstjenester. En ny verden hvor usikkerheten rår. Så åpnes det litt til sommeren og vi ser lysere på tilværelsen. Barna blir døpt og konfirmantene blir konfirmert. Vi senker skuldrene litt. Da bryter det løs igjen. Verre enn noensinne – spesielt for oss på Hitra og Frøya. Vi er mange som blir rammet, jeg selv blir satt i karantene og kjenner på engstelsen om å ha blitt smittet. Det gikk bra, denne gangen.

Heidi fikk påvist korona 1. juledag Overveldet av omsorgen Som diakonimedarbeider jobber Heidi Fugelsøy med å gi omsorg. Når hun nå selv ble syk med covid-19, er det omsorgen hun opplever fra andre som har overveldet henne.

Kanskje ord som angst, usikkerhet og håpløshet dominerer oss nå. Da vil jeg komme med ord som vil si oss det motsatte, nemlig tro, håp, fremtid og kjærlighet. Ord som formelig «oser» av godhet og positivitet. Vi trenger positive ord i denne vanskelige hverdagen. Vi trenger ord som gir oss omsorg og som trøster. Hvem er det som kommer med disse ordene da? Jo, Herren selv har gitt oss dem – og gir oss dem i dag. Inn i hver enkelt sin vanskelige situasjon – i hverdagen vår.

Det er lett for deg å si som er prest, tenker du. Men, hør! Jeg er et vanlig menneske. Jeg har kjent angsten og «knuten i magen». Det jeg har gjort er å legge det i Herrens hender. For jeg har et håp. Et håp om at det skal bli bra igjen.

I profeten Jeremia 29:11 står det: «Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Dette er et løfte jeg klamrer meg til hver dag. Fredstanker, fremtid og håp. Grip fatt i disse ordene – uansett hvor mørkt det kan være rundt deg. Du trenger ikke prestere å be store bønner og stor tro. Du trenger bare å hvile i disse ordene. Som et lite barn hviler i mor og fars forsikringer om at alt skal bli bra igjen. Herren hører det stilleste sukk, den laveste hvisken, den tause bønnen.

Av og til hjelper det å gjøre noe konkret. Jeg tenner et lys – det er min tause bønn. Om jeg kan tro,…..tro? men jeg kan tenne et lys. Det minner meg om håpet, fremtiden og hvilen i troen, uansett hvor liten tro du har.

Vi har sikkert alle ønsker og håp for 2021. Det skal vi ha. Det må vi ha. Vi kan ikke resignere og gi opp. Klamre deg til håpet og alle de gode ønskene du har. Vaksinen er på vei til oss. Et lite lys i mørket det også. Så tenn et lys for 2021. Det heter også at «det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket». Tenn lys og la det brenne for deg og dine kjære, for Hitra - og Frøya samfunnene. For alle med ansvar i kommunene, for helseabeiderne, for de eldre, de i risikogruppen, for barna – for oss alle. Tenn lys for fremtid, håp og tro!

Godt nytt 2021 fra Birgith prest – Hitra