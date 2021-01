Ut på tur og aldri sur - selv i koronatider

Meninger

Mange med meg må bare innrømme at det er aldri er noe hyggelig at vi opplever slike tilstander med restriksjoner her på Hitra. Men det er tvingende nødvendig om vi skal holde koronaen i sjakk.

Stor ros til vårt helseteam og næringslivet i kommunen som har jobbet, og fortsatt jobber både dag og natt, for å bekjempe smittespredningen av disse farlig usynlige koronakrigerne som ønsker å komme inn i vår friske sjel og kropp.

Et kjent ordtrykk «Lete etter nåla i høystakken» blir bare bagateller mot dette sporingsarbeidet som her utføres av de som er involvert i dette arbeidet. Bare fantastisk jobbing!

Derfor har vi som folkevalgt fra Pensjonistpartiet valgt å støtte politiske tiltak som er forebyggende, og vil bidra til at vi får snarest et koronafritt Hitra og Frøya.

Nå i disse tider med restriksjoner m.m, er vi velsignet ovenfra med et fantastisk godvær om dagen.

Derfor: ta i bruk vår herlige natur med flotte stier og trimposter som vi har her ute på Hitra. Dette kan gi oss mange flotte turer som kan avlede tankene litt i disse koronatider slik at ikke alt blir bare negativt og helsvart.

Ta med munnbind for sikkerhets skyld da!

Ønsker alle en motiverende og koronafri trimtur samt fortsatt godt nyttår





Mvh

Per Ervik

PP Hitra