- Kurt var den som grep hjelpende inn da vi på Frøya reiste vindkraftmotstanden

Meninger

Norges fremste miljøaktivist er død.

Kurt Willy Oddekalv døde 11. januar 2021 da han gikk gjennom isen på Bahusvatnet på Kalandseidet i Bergen.

Kurt ble 63 år gammel. Våre tanker går til hans familie, og til alle hans kolleger i NMF, organisasjonen som han selv starta.

I miljøbevegelsen var Kurt en uredd original som gikk sine egne veier, og profesjonaliserte aktivismen her til lands. Denne uredde holdninga førte også til at han var den som talte vindkraftindustrien midt i mot på ei tid da flere «naturvernere» fortsatt bar en «Vindmølle-nål» på jakkeslaget.

Han var den som grep hjelpende inn da vi på Frøya reiste vindkraftmotstanden i 2005, 2012 og 2018, og ikke bare med ord – men med aktiv handling. Med hans og Arne Roger Hansens hjelp fikk vi erfare at lang erfaring og gode kunnskaper om motstandsarbeid måtte læres – og vi lærte. Hans budskap var det samme som fredsbevegelsen har praktisert lenge – passiv motstand, og klokskap.

Han var selv tilstede på Frøya ved flere anledninger de siste tre årene og aksjonene i Nessadalen fikk også dra nytte av hans organisasjon på flere måter. Han forsynte oss med treffsikre bannere, løpesedler og plakater. Klistremerker fra NMF pryder mange kjøretøyer i øyregionen – og budskapet var klart: folk må stå opp mot den urett som en elite kan påføre oss!

Men vi fikk erfare at Kurt ikke var bare en institusjon og en organisasjon. Kurt var et menneske med et varmt hjerte for naturen og for mennesker som står opp mot naturtap og naturinngrep. Kurt var en venn! Kurt var den vennen som ringte i seine nattetimer da han visste at vi hadde det vondt, og han var den vennen som sporet oss til nytt mot, og til å føre kampen videre.

Vi har umåtelig mye å takke Kurt Oddekalv for, og våre tanker går først og fremst til hans nærmeste – og vi aner så alt for godt hvilket savn de føler etter Kurts bortgang.

Dette savnet deles av alle hans virkelige venner i hele landet. Samtidig vet vi at det han har skapt i sitt liv, det vil leve videre!

Kurt var heil ved!

Takk for konkret og nær støtte til Nei til vindkraftverk på Frøya!

Takk for personlige og nære møter med folk på Frøya!

Takk for møter både på øya og i «MS Miljødronningen»!

Takk for alle livgivende samtaler i kampen!

Du var et stort forbilde, og en god leder for veldig mange av oss!

Vi lyser ikke «fred» over Kurts minne - men ber om at hans minne fører til engasjement, og til fortsatt kamp for andre verdier enn kvikk gevinst, og forbruksvekst.





For Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag