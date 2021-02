Meninger





Den siste uka har mange vogntog havnet i grøfta langs fylkesveger på Hitra. Når seks ulike vogntog opplever dette på kort tid synes jeg det blir helt feil å legge skylda på sjåførene.

Ja, du skal være skodd og kjøre etter forholdene, men her er det nok forholdene som er den største utfordringa. Mange ganger har jeg kjørt bak ett av disse vogntogene med sjåfører som snirkler seg fram langs våre fylkesveger med livet som innsats. Jeg må oppriktig si at jeg både synes synd på og har stor respekt for at noen orker å ta på seg denne jobben! Hva skulle vel øyregion vært uten disse sjåførene?

Lakseveien har en 90 år gammel historie Les historien om hvordan Fv. 714 "Lakseveien" ble til fra 30-tallet frem til i dag.

Nå må noen ta inn over seg at vegene er for dårligere og langt fra dimensjonert for den trafikken vi har i dag. Ja visst har vi fått utbedringer av Fv 714, Laksevegen vår, men prøv deg som passasjer i ett av vogntogene så vil du se at vegen ikke er spesielt bred. Disse sjåførene balanserer vogntogene på en smal sti dagen lang, det er nok med en ørliten uoppmerksomhet så kommer bilen utenfor asfaltkanten hvor det ikke finnes skulder med bæreevne, å det går rett i grøfta. Dette har vi sett flere bevis på de siste dagene.

Våre fylkesveger behøver en kraftig oppgradering for å fungere som trygg og god infrastruktur til vårt stadig voksende næringsliv i øyregion og distriktene forøvrig. Det MÅ bevilges mer penger til fylkesvegene! Næringslivet i distriktene står for en stor andel av verdiskapningen, da må ikke vegene bli nåløyet for fortsatt vekst.

Sigrid Helene Hanssen

Leder, Hitra Høyre