Meninger

Kjære Anne-Elise

Mari og Nasser

Alexander-Sebastian og Lotte

Torbjørg (søster)

Eldbjørg (svigermor)

Øvrige familie.





Det var med sorg jeg leste annonsen om at Reidar var død. Dere er i stor sorg, men midt i sorgen og savnet, er det også en glede, GLEDEN over alt det positive Reidar stod for.

Jeg var en av Reidar sine lærere i ungdomsskolen. Reidar var meget dyktig, ansvarsbevisst og pålitelig. Reidar sine foreldre var meget gjestfrie, samarbeidsvillige, ansvarsbevisste og pålitelige.

Det er så viktig å ta vare på gode minner.

Støtt hverandre når sorgen og savnet tynger.

Hedersmannen Reidar er borte, men det positive og gode Reidar stod for, vil leve videre gjennom dere.

Jeg er med dere i sorgen, og jeg ønsker dere alle, barn og voksne, alt godt videre.





Odd J. Karlsen