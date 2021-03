- Reidar har satt varige spor i alle og enhver av oss

Meninger

Vi har tatt farvel med Reidar Skatvold. En person som har satt varige spor i alle og enhver av oss. Vi hadde gleden av å ha Reidar som sjef og kollega i AMFI region Nord i flere år. Reidar var en mann som alltid stilte opp, gav oss tillit og ansvar og som alltid stod for det han sa og støttet oss i vår jobb. Det var utrolig trist å høre at Reidar var gått bort så altfor tidlig.

Det var en fryd å få være med på forhandlinger mellom Reidar og en leietaker. Han var kunnskapsrik i sitt fag, og alt det ble enighet om ble sirlig notert ned i hans blå notatbok. Og var det først blitt enighet så ble det aldri stilt noen spørsmål ved det. En avtale var en avtale og det holdt han alltid. Reidar var også en mann som gav mye av seg selv samtidig som han lot oss ta æren av det han gjorde. Han satte alltid jobben og oss foran seg selv.

Reidar hadde en god og lun humor, og en rolig væremåte samtidig som han nøt stor respekt. Det var alltid godt å være i hans selskap. Han var oppriktig glad i den landsdelen han reiste så mye i og pratet stadig om de hyggelige stundene, de fine folkene og de flotte stedene han besøkte.

For oss ble også 50-årsdagen til Reidar som vi feiret på Hurtigruten mellom Svolvær og Finnsnes en minneverdig kveld. Reidar var litt sånn småbekymret for at han hadde blitt så gammel, og han fortalte oss at han mistet sin far veldig tidlig. Det ble en trivelig festkveld der vi blant annet opptrådte med Vassendgutanes sang; «Hei Reidar, har du kjøpt deg ny gjødselspreidar». Da lo Reidar så godt at han måtte sette seg ned, selv om vi hadde en følelse av at han ikke var helt komfortabel med å bli gjort stas på.

Noen av oss jobber fortsatt i kjøpesenterbransjen, andre har byttet yrke eller pensjonert seg men felles for oss alle er at Reidar og hans væremåte som kollega, leder og medmenneske har satt dype spor i oss alle. Ord som «kjernekar, forbilde, snill, rettferdig og den beste sjefen» går i dag igjen blant oss når vi minnes Reidar. Det er gode minner.

Våre tanker går til Anne-Elise, Alexander-Sebastian, Mari og den øvrige familie.

Signe Reidars gode minne og la det leve videre.





«Gamle» Region Nord i AMFI, og Lars Løseth, Surnadal.

Stig, Finnsnes

Knut, Mo i Rana

Carsten, Mo i Rana

Tove, Verdal

Gunnar, Harstad

Lars, Harstad

Trond, Narvik

Kirsten, Narvik

Frode, Alta

Marit, Tromsdalen

Lennart, Tromsø

Hans, Svolvær

Anlaug, Namsos

Geir, Namsos

Lindis, Steinkjer

Haldis, Surnadal