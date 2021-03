Meninger

Jeg viser til lederartikkel i Adresseavisen 03.03. d.å. med overskriften «BEHOLD LØNNSTAKET FOR LOKALPOLITIKERE». I tillegg til debatten i sosiale medier.

Jeg benytter anledninga til å takke Adressa for å bringe saken på lederplass. En fornemmer litt av budskapet i komedien «Det lykkelige valg» av Nils Kjær når en ser hva fylkestinget har vedtatt. Undertegnede er medlem i Pensjonistforbundet og er bl.a. medlem i Trøndelag fylkes eldreråd.

Jeg reagere på at fylkestinget nå gir et frislipp på tidligere begrensninger på lønnsnivået til tillitsvalgte/folkevalgte. Bakgrunnen for min reksjon er at lønnsnivået er høyt som heltidspolitiker og bør ikke heves ytterligere. I tillegg er dette utspillet igjen et eksempel på å øke forskjellene blant befolkninga i landet vårt. Jeg vil minne om at en minstepensjonist i Norge har kr. 205 000,- i pensjon, og ligger ca. kr. 42 000, -under EUs fattigdomsgrense.

En heltidspolitiker i dag med tilleggs-verv nærmer seg millionlønn. Da oppleves en ytterligere lønnsheving urimelig og usolidarisk. Min mening er at lønninger i politiske organ og organisasjoner forøvrig er for høye - sett i forhold til lønnsnivået generelt for arbeidstakere. Vi skal for øvrig merke oss Godtgjøringsutvalgets vurdering sett i forhold til legitimitet og for å unngå politikerforakt.







Sveinung Gundersen

Sør-Frøya

Medlem i Pensjonistforbundet og Eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune