Meninger

I slutten av forrige uke skrev jeg en kronikk om å møte de utenlandske arbeiderne med mer respekt. Min oppfordring var å si takk til dem som reiser fra sine familier og hjemsteder for å jobbe i Norge.

Inge Johansen, daglig leder i Mur & Malerteknikk AS, syns jeg burde takket flere, konkret: «Ola, Kari og «Piotr» bygningsarbeider». Det har jeg ingen problemer med: Takk til ALLE som bygger landet og landsdelen, inkludert Ola, Kari, Piotr, og Inge. Tusen takk!

Aller først: Vi er definitivt mer enig enn innledningen på Inges innlegg kan gi inntrykk av. At også de norske fagarbeiderne fortjener en stor takk for sin innsats, hersker det ingen tvil om. Hele mitt poeng er at alle aktørene fortjener respekt og et «takk!».

Også på den delen av Inges svar som omhandler utdanning og rekruttering, blir enigheten mellom oss større, jo lengre jeg leser:

««Stengte grenser viser hvor mye disse menneskene faktisk betyr for Norge».

Man kan også snu denne påstanden til å peke på hvor mye det har betydd at vi har neglisjert å utdanne norsk ungdom til bransjen gjennom de siste 20 årene.

Det er naturligvis litt som å «banne i kjerka» i NESO-sammenheng, for er det et arbeid som virkelig må trekkes fram i organisasjonen er det nettopp rekrutteringsarbeidet, og de ulike skoleløpene og kursene som tilbys, med lærlingeskolen og dens resultater i særdeleshet. All ære og respekt.»

Tusen takk for gode ord om den jobben NESO (Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon) legger ned på utdannings- og kompetanseområdet.

Jeg ønsker meg vel egentlig ikke mer enn at de utenlandske arbeiderne skal få kjenne på det samme som jeg kjenner på når jeg leser ordene om vår innsats: Takknemlighet, stolthet og anerkjennelse – som igjen gir motivasjon til ytterligere innsats!

NESO har 35-årsjubileum i år. Det første fagområdet som ble etablert i serviceorganisasjonen, var kompetanseavdelingen. Den første ansatte utenom meg selv, var faktisk dagens kompetanseleder, Jack Johnsen. Ikke på noe område har NESO jobbet mer sammenhengende over år, enn på kurs, kompetanse og rekruttering.

I løpet av de siste årene har NESO etablert et eget skoleprogram. Fordi vi måtte. Fordi det som allerede ble gjort av andre, ikke var nok. Vi rekrutterte ikke nok fagfolk til de ulike delene av byggebransjen i de nordligste fylkene.

Vårt skoleprogram er todelt:

Rekruttering av nye lærlinger og fagarbeidere

Øke kompetansen til dem som allerede er i bransjen

I løpet av disse årene har vi:

Hatt 219 deltakere fra 57 entreprenørbedrifter på BAS-skolen.

Gjennomført ni klasser på prosjektlederskolen, med til sammen 175 elever fra 72 entreprenørbedrifter.

Kjørt 25 klasser med formannskolen.

Samlet elevtall: 677.

Antall bedrifter som har benyttet dette tilbudet: 175.

Gitt 39 toppledere faglig påfyll på Topplederskolen

Hatt 15 elever på Mellomlederskolen

I tillegg til dette har vi etablert vår egen Lærlingeskole for 12 år siden og er nå blitt landsdelens største videregående skole i byggfag. NESOs lærlingeskole skiller seg fra den vanlige opplæringsmodellen for fagarbeidere. Der den ordinære offentlige skolen sliter med stort frafall i den første, teoritunge delen av utdanningen (før elevene får begynt på den praktiske delen), har vi utviklet det som omtales som NESO-modellen, eller vekslingsmodellen.

Elevene på Lærlingskolen er garantert lærlingeplass og lønn fra dag 1. De er tilknyttet en lærebedrift (gjerne på hjemstedet) og har både praksis og teori fordelt over alle årene. Så å si alle som starter, ender opp som fagarbeider innen tømrer-, murer- eller betongfaget.

Byggenæringen i de tre nordligste fylkene er tilført mer enn 300 fagarbeidere siden oppstarten av NESOs lærlingeskole. Senest et par dager før min kronikk «Takk, polakk» ble sendt ut, hadde jeg gleden av å besøke to tømrere som startet på NESOs lærlingeskole. Timmy Dahl Fremnes og Aleksander Fremnes begynte som elever på vår lærlingeskole. I dag er de bedriftseiere og sine egne «sjefer», etter at de tidligere i år etablerte Fremnes Bygg.

Samlet har NESO gjennom disse årene hatt over 13.000 deltakere på kurs- og kompetanseaktiviteter.

Men:

Selv med denne egeninnsatsen fra oss som bransjeaktør, må vi konstatere at summen av all innsats fremdeles ikke er stor nok. Vi klarer kort og godt ikke utdanne mange nok til å dekke behovet for hoder og hender i den norske byggebransjen. Vi er rett og slett ikke mange nok nordmenn her til lands!

Og:

Da er vi avhengige av de utenlandske arbeiderne, som må møtes med respekt og takknemlighet .

Oppsummert:

Skal vi lage ei komplett takkeliste i byggenæringen, vil den bli så lang, at jeg ikke vil driste meg til å starte på den. Elevene på våre ulike skoler vil alene ta nesten mellom 1.000 og 1500 linjer. Så kommer deres bedrifter. Bedriftenes kunder – offentlige og private byggherrer som benytter seriøse aktører når sykehjem, skoler, rådhus, hytter og hus skal bygges, vedlikeholdes – eller rives, for den saks skyld.

...

Jeg tror jeg stanser der, og gjør gjeldende ordhellet «ingen nevnt, ingen glemt».

Men jeg gjentar gjerne oppfordringen om å vise takknemlighet og respekt. Overfor både Ola, Kari, Piotr, Inge og alle de andre i byggebransjen – oss selv i NESO inkludert!

Takk.

Ruben Jensen

Adm.dir. i NESO

(Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon)