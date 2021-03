- Ulvan industriområde kan bli meget verdifullt

Meninger

Det er viktig å sikre at Ulvan industriområde blir attraktivt i framtida. Bru vest i Knarrlagsundet vil føretil en vesentlig bedre framkommelighet og mye kortere vei til industriområdet (ca 5,5 km t/r). Industriområdet i Ulvan inkluderer 115.000 m² regulert område (land og sjø), og i dag er 27.000 m² opparbeidet og 40.000 m² tilgjengelig for eventuelle utvidelser. Med sin størrelse, dypvannskai, infrastruktur med god vannforsyning og farleder for større fartøyer, ville dette ha blitt et stort og meget attraktivt industriområde dersom veiforbindelsen hadde vært bedre.

I dag er området lokasjon for et av Norges største slakte- og fryseanlegg for laks. Med 185 ansatte er det en av Hitras største arbeidsplasser med store positive ringvirkninger både lokalt og for kommunen som helhet. Situasjonen i dag er at eksisterende aktivitet på industritomta vurderes flyttet til Jøsnøya. I mange år har en slitt med for dårlig veiforbindelse til anlegget. Dersom veiforbindelsen hadde vært bedre, ville kanskje flytting ikke ha vært et tema gjennom mange år.

Med en eventuell flytting av dagens aktiviteter det desto viktigere å sikre ny aktivitet til industriområdet. Det vil derfor være uklokt ikke å hensynta en god framtidig veiforbindelse når ny tverrforbindelse over Knarrlagsundet skal avgjøres. Det ventes en kraftig vekst i kystrelaterte næringer - oppdrett og kultivering av havet , energianlegg for vind og sol både på sjø og land.

Dette krever store arealer, og det er liten tvil om at det vil bli betydelig knapphet på større tilgjengelige næringsarealer nær sjø i Hitra-Frøya-regionen. Det ville ha vært et uopprettelig feilgrep ikke å kapitalisere på eksisterende muligheter knyttet til Ulvan industriområde. Med tverrforbindelse i vest vil det her kunne skapes et betydelig antall arbeidsplasser for regionen.

Trøndelag fylkeskommune har kyst-Trøndelag som et næringsmessig satsningsområde med fokus på havbruksnæringa. I forslag til ny regional plan for arealbruk 2021-2030 for fylket sies følgende: «Havbruksnæringa er viktig for matproduksjon, sysselsetting og bosetting i Trøndelag. Fortsatt økendeaktivitet innen fiskeriene, akvakultur og andre marine og maritime næringer krever godt utbygdinfrastruktur langs Trøndelagskysten.»

Derfor bør Hitra kommune og fylkeskommunen velge Vestalternativet. Dagens veiforbindelse til området har lenge vært den store utfordringen. Tilkomsten til anlegget i dag går gjennom flere små bygder, gjennom tettstedet Knarrlagsundet med et oppvekstsenter og over gamle, smale Knarrlagsund bru. Veien er i tillegg svingete og ca 40 avkjørsler må passeres. Det er store utfordringer vinters tid opp Dovrebanen, en bakke i sentrum av Knarrlagsundet med stor helling. Her oppstår det stadig trafikale problemer for tyngre kjøretøy.

Med Vest-alternativet vil trafikken til og fra industrianlegget gå utenom tettstedet Knarrlagsund, og småbygdene Dalen, Trolla og østlige deler av Ingeborgvika. Dette vil både øke trafikksikkerheten, gi store besparelser i kjøretid til/fra industriområdet og bedre miljø. Norges Lastebileierforbund som anbefaler Vest-alternativet, mener at dette alternativet i forhold til dagens trafikk vil gi en årligreduksjon på 19,1 tonn CO2.

For politikerne på Hitra er det viktig å være klar over at det er investert infrastruktur og tomt til anslagsvis 50 millioner kr i Ulvan industriområde (eksklusiv bygningsmasse), og at verdien på området med en god veiforbindelse som Vestalternativet, sannsynligvis kan bli fra 60 mill kr for opparbeidet område til kanskje over 100 mill kr dersom potensialet utnyttes.

Ulvan industriområde vil da framstå med sin størrelse og beliggenhet som et av de mest attraktive industriområdene i dette kystområdet .Motsatt - med en vanskelig framkommelighet - kan verdien fort bli tilnærmet nullet ut. Den siste næringsetableringen på Singsholmen på Fjellværsøya viser hvor viktig det er å ha tilgjengelige, attraktive industriområder.

VI HAR ET HAV AV MULIGHETER - LEGG TIL RETTE SLIK AT ULVAN BLIR ATTRAKTIV FOR NY AKTIVITET- til gavn for Knarrlagsundet, hittersamfunnet og kysttrøndelag.

Brualliansen

Lennart Bakeng og Arild Audestad