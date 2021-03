Fikk vedtatt uttalelser om hurtigbåt, digitalisering, lærlinger og vindkraft

Meninger

Sist lørdag avholdt Trøndelag Pensjonistparti sitt årsmøte i Thon Hotel Prinsen i Trondheim.

På årsmøtet ble det fremmet en felles resolusjon fra Hitra Pp og Frøya Pp samt tre resolusjoner fra Frøya Pp

Resolusjonene ble enstemmig vedtatt uten endringsforslag og blir overlevert til de riktige instanser. De vil også bli en del av Trøndelag Pensjonistparti sitt valgprogram ved kommende Stortingsvalg i høst.

Resolusjonene omhandler framtidens hurtigbåter, digitalisering og diskriminering, lærlingeordningen og vindkraft.





HURTIGBÅTER

I forbindelse med den pågående debatten i fylket om å utlyse anbud på drift av nye hurtigbåter og der en del av kriteriene forpurrer hele prosessen, forstår vi at det største problemet er målet om kutt på 75 prosent av utslipp og som krever investering av el.drevne hurtigbåter.

Fylkeskommunen ser ingen mulighet til å gjennomføre denne endringen ut fra de økonomiske rammene som ligger til grunn og innen den korte tidsfristen på tre år.

Pensjonistpartiet vil minne om at det finnes et alternativ som vi ber både Fylkeskommunen og AtB om å vurdere.

For å eliminere problemer med ladestasjoner og lang ladetid kan løsningen være hydrogen. Hydrogen er den beste energibærer og fremtidens løsning på ren energi. Hydrogen produseres med elektrolyse og spalting av vann, denne teknologien er ikke forurensende da sluttproduktet er vann.

Pensjonistpartiet foreslår også en omlegging av rutene med tidlig avgang fra Øyregionen. Vi foreslår at siste avgang fra Trondheim – Brekstad fortsetter til Sistranda via Sandstad. Båten blir liggende der over natta og tar opp ruta fra Sistranda tidlig neste morgen og går via Brekstad til Trondheim. Reisende til Oslo kan da få rutefly fra Ørland. Etter ankomst Trondheim settes båten inn i ordinær rute til Kristiansund via Sandstad.

Per J. Ervik og Svein Viggo Johansen

(Leder Pensjonistpartiet Hitra og Leder Pensjonistpartiet Frøya)

DIGITALISERING

Pensjonistpartiet mener det foregår en viss diskriminering når det gjelder utbygging av det digitale nettet, vi er kjent med at flere distriktskommuner unnlater å gi samme tilbud til de som bor i utkanten av kommunen som de som bor mer sentralt.

Pensjonistpartiet vil oppfordre Distrikt- og digitaldepartementet til å legge press på kommunene og kreve at alle innbyggere i en kommune får likt tilbud på fibernett og mobilnett.

Resolusjon vedtatt på årsmøte i Pensjonistpartiet Frøya

Svein Viggo Johansen

Leder





STYRKING AV LÆRLINGORDNINGEN

Pensjonistpartiet erkjenner at ikke all ungdom er motivert til å fortsette på en teoretisk utdannelse etter Ungdomsskolen, derfor er det viktig at det legges til rette for et alternativ med en praktisk opplæring.

Dette kan gjøres ved at lærlingordningen styrkes og at bedrifter motiveres til å ansette ungdommer ved at det bevilges lønnstilskudd over en periode.

Dette er spesielt viktig for ungdommer som er skoletrøtt og ønsker å komme ut i jobb. Ved å styrke lærlingordningen og gjøre det enklere for bedrifter å få lønnstilskudd, vil også være forebyggende når det gjelder rusproblematikk.

Vi vet at ungdom uten tilbud lett kan komme på ”skråplanet” noe som vi må gjøre alt for å unngå.

Resolusjon vedtatt på årsmøte i Pensjonistpartiet Frøya

Svein Viggo Johansen

Leder

VINDKRAFT

Pensjonistpartiet vil støtte kampen mot videre utbygging av vindkraftverk, og vil jobbe aktivt for å påvirke sentrale myndigheter til å prioritere oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Med 1600 vannkraftverk fra Agder i sør til Finnmark i nord er vi en av verdens største vannkraftland, faktisk kommer 96 prosent av Norges kraftproduksjon fra våre vannkraftverk.

Ved å oppgradere eksisterende vannkraftverk og linjenett vil videre utbygging av vindkraftverk være overflødig og vi vil unngå mer skade på natur og dyreliv enn det utbygging og drift av vindturbiner allerede har forårsaket.

Pensjonistpartiet mener at tiden er inne for å legge til rette for investering i våre vannkraftverk. Videreutvikling av vannkraften vil være det mest samfunnsnyttige bidraget i kampen for et bedre klima, spare oss for uønskede naturinngrep samt skape grunnlag for fortsatt bosetting i distriktene.

Resolusjon vedtatt på årsmøte i Pensjonistpartiet Frøya

Svein Viggo Johansen

Leder