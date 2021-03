- Håper kommunestyret ikke blir påvirket av det Arild sier

Meninger

Arild Margido Johansen mener at kommunen må slutte med det store pengeforbruket. Tja, kanskje, men ikke før de har bekjempet grana på de øvrige plasser på Frøya.

Om du tenkte å påvirke kommunen, så måtte du ha gjort det før de begynte. Husk det var kommunen selv som sto for at vi skulle plante trær.

Da jeg bygde i 1984 , kom naboen med en kasse med sitkaplanter og sa at disse må du plante så blir det så lunt. - Og vil du ha flere så får du på kommunehuset, sa han.

Her jeg bor på Skjønhalsen /Skjellvik er det mange tusen trær som er til frustrasjon for mange. Vi mister sola i oktober og får den igjen i mars. Da vi bygde hadde vi sol hele året. De som har digitalt mobilnett mister signal (skummelt ). Ikke dekning på TV.

Pengene som brukes er da vel av en felles kasse, eller? Håper at kommunestyret ikke blir påvirket av det du sier, eller man vet aldri med disse. I så tilfelle så blir vi meget skuffet.

Dyrøyveien

Etter de fikk sendt all forbindelse med væran til Dyrøy, virker det som om ingen vill ha noe med det øvrige å gjøre.

Nå har kommunen i samråd med fylke endelig funnet penger til P-plass på Dyrøy. Kanskje fikser de den ytre Kvernøybrua også?

Men, det er ingen som tenker på hvordan man kommer seg til denne fine (?) P-plassen. Fra 50-skiltet på Skjønhalsen til fergen er det 3 km. Veien er i gjenomsnitt 390 cm brei/smal om du vil. Når to biler møtes må begge to kjøre med høyre hjul i grøfta. For og gjøre den breiere har de sand i veigrøfta, for at det skal se bedre ut.

Først så kommer en og koster veien, "kjempefint". Så kommer det 3 slåmaskiner og slår i "veigrøften" . Om våren så kommer det en gravemaskin og graver opp grøftene igjen. (mollbo). Enn om de som forstår seg på dette kunne brukt pengene på vei først og fremst?

Da de største forkjemperne for fergeforbindelse ble forespeilet at vi må ha vei også. Nei, det kommer av seg selv, sa de da.(godtroende). Så alt innen nyttetrafikk har vi, alle busser store som... og overlasta trailere, stor. All trafikk til div arbeidsplassa. Landbasetrafikk til oppdrett. + sommertrafikk til væra.

Vi har to barne-barn som skal ta buss om morgenen. De skal egentlig gå 800 m mot bussen til busstopp. Dette syntes jeg ble for risikofylt, så jeg søkte ATB for og få gå på buss her vi bor. Å ja, de hadde forståelse for at det var farlig vei. Ikke har vi tofelts vei, ikke gangvei, ikke fiber, og ikke veigrøfter.

Jeg ha hørt at det er noe som heter trafikksikkerhets-utvalget, men hvem de jobber for vet ikke jeg. Det kan ikke være Dyrøyveien.

Mvh Marvin Kvernø