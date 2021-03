Meninger

Påskehilsen fra ordførerne i Øyregionen

For snart ett år siden skrev vi en påskehilsen til innbyggere og fritidsbeboere i øyregionen. Overskrifta var Det blir lysere tider. Kanskje var det like greit at vi ikke visste da, at vi nesten et år senere vil formidle det samme budskapet - det blir lysere tider. Vi vet fortsatt ikke når, men det blir lysere tider.

Året som har gått har satt oss alle på prøve. Ny arbeidshverdag, mindre reiser, avlyste arrangementer og mindre samvær både med kjente og ukjente. Lenge var vi relativt forskånet her ute på øyene. Selvsagt merket vi også den nye måten å leve livene våre på. Men de store smitteutbruddene lot vente på seg, og store deler av næringslivet vårt gikk tilnærmet som normalt.

Så kom jula. Ei høytid vi alle hadde sett frem til. Jula i øyregionen ble alt annet enn vi hadde håpet på. Høyt antall smittede, strenge lokale restriksjoner og begrenset sosial kontakt preget høytiden. Store kommunale ressurser, et aktivt næringsliv og innbyggere som tok ansvar bidro til at man sammen greide å slå ned utbruddene. Men vi kan vel alle være enige om at det har kostet. Vi trenger å treffe hverandre, vi trenger å reise og vi trenger alle å både gi og få en god klem. Den tiden vil komme. Frøya og Hitra kommuner er i full gang med vaksineringen ut ifra de vaksinene vi får tildelt.

Vi har vel alle kjent på tretthet gjennom det siste året. Den mye omtalte siste bakken har blitt lang. Men igjen må vi oppfordre til å holde ut - litt til. Fortsatt er det viktigste nå hva vi hver enkelt gjør. Hold avstand, hold deg hjemme hvis du er syk og vask hendene.

I år kan vi heldigvis ønske hyttefolket tilbake til øyregionen. Det er vi glade for. Men vi må innstendig be dere om å hjelpe oss med det helt nødvendige smittevernet. Vi ber dere respektere påbud og anmodninger. Vi oppfordrer dermed alle besøkende til å forholde seg til nasjonale og lokale retningslinjer for besøket, slik at vi kan unngå nye smitteutbrudd. Og husk: Kommer du fra kommuner med høy smitte og med tiltaksnivå A, så skal du under ditt opphold her forholde deg til de samme strenge reglene som gjelder fra der du kommer fra.

Påskehøytiden kommer. Her ute har vi tidlig vår. Vi håper alle på ei påske hvor vi kan nyte spirene til nytt liv og med bud om lysere tider. Nyt høytiden sammen med deres aller nærmeste, ring noen du vet kanskje sitter alene og ta vare på hverandre. Riktig god påske til dere alle!





Hilsen fra ordfører Ole og ordfører Kristin