- Å tro på noen større enn en selv

Meninger

Når vi føler oss svak og bundet settes vi som mennesker på harde prøver. Dette korona året har vært en prøvelse for alle lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nå begynner mange å stille kritiske spørsmål og spørre, Hvem skal vi tro på? Hvor finner vi sannheten og hvem kommer med konspirasjoner?

I dag er det palmesøndag og jeg begynner dagen med å høre på lovsang til Jesus. På youtube finner jeg hva jeg trenger for denne dagen og blir minnet på historien om Paulus og Silas som ble banket med stokker og kastet innerst i fangehullet og fikk beina festet i stokker. Hvordan kan jeg forestille meg dette, innerst i bekmørket på et jordgulv? Ingen vei ut, og fangevoktere som vokter dem med livet som innsats. Romerne avlivet soldater som sviktet så loven var knall hard.

Fortellingen utfolder seg i Filippi, hvor Paulus og Sila forfølges av en pike med en spådomsånd. Hun roper om og om igjen: «Disse folkene er tjenere for Gud, Den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg i flere dager og Paulus ble brydd og sint og snudde seg og talte til ånden: «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn: Far ut av henne!

Dette medførte til at Paulus og Silas havnet i fangehullet. Kanskje ble ånden i henne avslørt fordi hun maste det samme om og om igjen uten å ta imot hva de kunne gi av Guds sannhet til henne? Hun ble satt fri fra ånden, noe som fikk enorme konsekvenser for slavedriveren som tjente penger på hennes spådomskunster.

Ved midnatt samme dag var Paulus og Silas i bønn og lovprisning. Herren hørte sine og sendte et jordskjelv som åpnet fengselsdørene. Da fangevokteren oppdaget dette trakk han sverdet og ville ta sitt eget liv, men ble stoppet av sine to fanger som fortsatt var der. Dette resulterte i at vakten og hele hans hus kom til tro på Jesus, og Paulus og Silas kunne forlate fengselet, etter at Paulus hadde krevd at dommerne selv skulle komme å sette dem fri. De hadde blitt straffet uten dom så hvorfor skulle de sendes bort i all hemmelighet?

I apostelgjerningen 16, 16-40, kan dere lese hele denne grensesprengende fortellingen om hva lovprisning gir av hjelp i rett tid.

Jeg har valgt å tro på Jesus, Han som er vår gode Hyrde og fyller alt i alle. Tider skal komme da Hans ord skal fylle våre hjerter så de renner over av lys og sannhet. Tro og Han gir hva Han lover. I disse påsketider er det gitt å minnes, tro og feire at Han gav sitt liv frivillig i kjærlighet og en gang for alle seiret over alle spådomsånder.

Uansett hva din fortelling er nå, så er Jesus den samme i går, i dag og til evig tid.

«Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Han skal gi deg kraft til å leve, gi håp og framtidstro. Han har sagt Kom til meg, du som strever og jeg vil gi deg ro. Han skal bevare deg fra alt ondt og gi deg styrke der du er. Tross ditt svik, dine nederlag er hans nåde ny hver dag, ny hver dag»

God påske alle sammen.

Vennlig hilsen

Grete Hammer