- Din innsats utgjør en forskjell

Meninger

Koronapandemien har vært et hinder for mange det siste året. Men det hindret ikke engasjementet for Krafttak mot kreft.

Over 3500 bøssebærere skulle ha gått dør til dør i Midt-Norge under årets Krafttak mot kreft, for å samle inn penger til kreftformer som få overlever. Slik ble det ikke.

Bøssebærerne er nøkkelpersonene i Kreftforeningens innsamlingsaksjon. I et såkalt pengeløst samfunn, ser vi fremdeles at de fleste ønsker å gi på bøssene våre. Vi fikk derfor en utfordring, da det ikke var forsvarlig å gå med bøsser fra dør til dør.

For kreft tar ikke pause. Kreftforskningen er viktigere enn noen gang, tross pandemier. Forskerne er avhengig av finansiering for å utvikle fremtidens medisiner. Hvordan skulle vi oppnå årets mål på 5 millioner her i Midt-Norge?

Med et annerledes år bak oss, har vi alle tatt kvantesprang på digitaliseringsfronten, og blitt verdensmestere i å være løsningsorientert. Og engasjementet under årets Krafttak mot kreft har ikke stått tilbake for kreativitet og nyvinninger.

Russen som vanligvis er våre trofaste bøssebærere, opprettet digitale innsamlinger og oppfordret venner og kjente til å støtte kreftformer som få overlever. Russen ved Ole Vig på Stjørdal ville lure med seg ordføreren til å bade om de samlet inn 75.000 kroner. Det klarte de! Russen på Surnadal videregående hadde egen aksjon for første gang og samlet inn imponerende 52.000 kroner. Som «takk for bidraget», måtte russepresidenten farge håret.

Russen ved Guri Kunna videregående på Frøya og Hitra har i flere år vært landets mest beste skole til å samle inn midler. Og i år var ingen unntak. Med totalt innsamlede 1,5 millioner kroner, ble det ny rekord! I øyregionen har mange store og små bedrifter støttet russens aksjon som fast tradisjon. I år var det ekstra gledelig at Kverva og Salmar slo på stortromma!

Etter ett år hvor mange har slitt, er det ekstra viktig at de som har mulighet bidrar. Kreftforeningen i Midt-Norge har vært så heldige at vi har hatt enda en stor giver som har banket på døra vår i år.

Sparebankstiftelsen SMN har som mål å gi tilbake til samfunnet og bidra til samfunnsnyttige prosjekter. Da de leste i avisa at pandemien ikke gjorde det mulig å gå fra dør til dør, som igjen påvirker forskningen og tilbud til kreftrammede. Det ville de gjøre noe med. Med en donasjon på hele 1,5 millioner kroner, klarer vi nå å hjelpe mange flere.

Vi vil også takke alle som så programmet på Trønder-TV som ble ledet av Mona Grudt og Marvin Wiseth. Ikke minst sponsorer, artister og deltakere som gjorde sendingen mulig.

Når vi nå setter sluttstrek for årets aksjon, er vi svært stolte og takknemlig for at vi sammen har klart å samle inn 4,4 millioner kroner i Midt-Norge! Med alle store og små gaver i hele regionen ser vi at det umulige faktisk er mulig!

Tusen takk til alle dere som har bidratt til mer forskning på kreftformer som få overlever og bedre kreftomsorg. Dere utgjør en forskjell!

PS: Det er fremdeles mulig å støtte aksjonen ved å vippse valgfritt beløp til 461099.

Tom Anders Stenbro, distriktssjef Kreftforeningen Midt-Norge