-Vårens vakreste eventyr – sommerens store mareritt

Meninger

Sett fra om sauebondens øyesyn så er lamminga om våren kalt vårens vakreste eventyr. Det at stadig nye liv blir født og vokser opp er i og for seg en mektig opplevelse for hvert enkelt tilfelle. Når de nyfødte har fått noen dager på baken, så er neste etappe å slippe de ut på groen som de sa i gamle dager, det vil si grønt gress. Neste etappe er å slippe dyra på fjellet/utmarka der de skal gå helt til høsten nærmer seg.

Sauebonden har naturligvis plikt til å føre tilsyn med sine dyr gjennom hele tida de går i fjellet/utmarka for å se til at de alle har det bra. Det å få gå på fjellbeite/utmarksbeite hele sommeren skulle være veldig fint og behagelig for alle dyr.



I overskrifta på innlegget mitt så ble sommerens store mareritt brukt. Hva mener jeg med det? Jo, hvis vi går tilbake til beitesommeren 2020, så leste jeg nesten hver eneste kveld om sau/lam som var blitt jaget/drept av hunder. Det at sau/lam blir jaget og drept av hunder etter mitt syn mye verre enn at dyra blir jaget og drept av andre rovdyr.

Hvis det er en hund som gjør en slik udåd, så går mine tanker til hundeeieren, at det er hen som ikke har gjort sin del av jobben. Hunden er et rovdyr på linje med de 4 store som de kalles, og da er det sånn at hvis en hund gjør skade så er det hundeeieren sitt ansvar.

Det er altfor mange hundeeiere som tar alt for lett på dette med båndtvang. Mange sier at deres hund ikke gjør noe galt, men det er ingen som kan garantere sin hund. Så min bønn til hundeeierne er at vi må unngå at beitesommeren 2021 blir like ille som beitesommeren 2020.



Vis respekt for båndtvangen slik at vi unngår de store katastrofene. Vi skal huske på at hundeloven er ganske klar. At hvis en hund jager og skader sau/lam, så kan en kreve det avlivet eller en kan avlive de i gjerningsøyeblikket.

Det er helt sikker at hvis ikke respekten for båndtvangen blir bedre, så blir sauebøndene nødt til å statuere noen eksempler ved å avlive hunder. Det er ikke det vi ønsker, men hvis båndtvangen blir overholdt så er det heller ikke noe behov for å statuere noe eksempel.



La oss få en beitesommer der beitedyra får gå i ro uten å bli jaget eller drept.



Olav Edvin Heggvold

Leder i Sør-trønderlag sau og geit.