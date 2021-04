Meninger

Den kjærlighet som møter oss i Bibelen sprenger alle grenser. Guds grenseløse kjærlighet viser oss menneskets storhet og verdi. Og når en oppdager denne kjærlighet fylles menneske av en spesiell glede, trygghet og håp.

Påsken lever fortsatt i oss med en historiefortelling og drama som viser oss inn i den fullkomne kjærlighet.

Det fortelles fra krigens dager at en flokk soldater var stilt opp av fienden for å bli skutt. Mens de står der kommer det som et nødskrik fra en av soldatene:

Hjelp kona og barna mine. De har bare meg.

Da skjer det noe i en av soldatene som står og ser på handlingen. Stilt går han han bort og bytter plass med ektemann og familiefar. I det han bytter plass sier han : Jeg har bare meg selv og ikke kone og barn. Jeg tar dommen din. Slik ble det.

Dette er grensesprengende kjærlighet. Er det mulig?

Og så var det akkurat dette Jesus gjorde for oss i påskedramaet. Guds kjærlighet og Jesus kjærlighet til oss førte han inn i dødskampen og korsdøden for å sette oss fri til å leve og til å elske.

Søndag hører vi dette i kirkene:

«Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

For ikke så lenge siden opplevde jeg å følge et kjærlighetens menneske til grava. Sterkt funksjonshemmet fra fødselen praktiserte Øyvind en hverdagskjærlighet som ga menneska han møtte i bygda opplevelser av glede.

På sin daglige vandring ga han en hyggelig bemerkning til de han møtte. Han så menneskene han møtte.

Han fikk bare vel 50 år å leve. Men den dagen han ble begravet var mange hundre møtt fram, og jeg har aldri opplevd så mange som måtte tørke tårer i øyekroken da vi gikk ut av kirka med båra.

Øyvind ga på sin enkle måte en kjærlighet som alle lengter etter. Å bli sett og bli verdsatt. Størst av alt er kjærligheten. Størst av alt er å skape glede i mennesker. Uten kjærlighet dør menneske.





Bertel Aasen

Prostiprest