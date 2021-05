Meninger

På skolen har vi i 4.klasse på Sistranda arbeidet med bærekraftig utvikling, og plast i havet. Vi har sett mange videoer, lest masse om plast i havet, og samarbeidet med Mausund feltstasjon. De ble med oss til Uttian for å plukke søppel, og vi fant MYE!

Etter dette har vi arbeidet med leserinnlegg, og skrevet noen som vi gjerne vil dele med dere.

Her er noen bilder fra turen:

Havet er utrydningstrua.

Hei jeg heter Magnus. 4 klasse ved Sistranda skole var på Uttian i fjæra.

Der var det mye søppel. Mausund feltstasjon var med og plukket søppel.

Vi samla søppelet i en big bag. Vi fant mye tau, isopor og plast.

Jeg synes at vi må bli flinkere til og kaste mindre søppel.

Det blir kastes 15 tonn søppel i minuttet det er mye,

Og da må vi plukke mye søppel. Derfor er det dumt og kaste søppel

I naturen.

Hilsen Magnus





Vi må forsvare havet!!!

Hei jeg heter FiLiP AlekSaNDeR LucAS... og jeg skal fortelle deg hvor mye plast ødelegger havet.

Og det er vår feil at det skjer. Vi kaster MASSSSSSSSSSSSSSE PLAST ut i naturen og det kommer vind og blåser det i havet . Da tror fisker at det er mat og SPISER plasten. Jeg hater at dyr dør. Og hvis du tror at søppelet forsvinner er det nettop det som ikke skjer. De tror de er mette men de er sulten og dør av sult. Dette er en dårlig ting med verden. Jeg vil at vi blir bedre på og sortere.

Hilsen Filip





Til hele verden

Hei! Jeg heter havskilpadden- Koral. Nå skal jeg fortelle deg hva problemene mine er. Mitt problem er at når jeg ble født trodde jeg at havet var helt rent.

Men jeg hadde feil... nå som jeg er stor er det slitsomt.

Men problemet er at det er mennesker som hver dag kaster søppel i havet! Det er et STORT problem.

Og nå står jeg her å lurer på.. kan dere være så snill og slutte og kaste søppel i havet. Eller ,det var ikke et spørsmål. Så vær så snill og ikke kast søppel i havet.

Jeg har litt dårlig syn så jeg ser ikke om plastikk er mat eller ikke. Når jeg ble født svømte jeg igjennom en plastikk ring ,og vokste opp med den på. Det er ganske vondt.. Så jeg Døde... Men nå er jeg i skyene! Fri og levende, men død. Heh RIP KORAL .

Fra Havskilpadden- Koral.

Hilsen Frida

Tur

Det er et problem vi mennesker må slutte å kaste den plasten dyrene tror er mat og nå må vi stoppe klima endringer i verden så nå må vi finne søppel dunkene og viss vi finer plast i naturen ta det opp og kast det i søppel dunkene.

Hilsen Henrik

Havet er nær døden!

Havet er nær døden og det er ikke bra. Plast i havet er ikke bra for oss. Jeg vet at før so trodde vi at det går bra når du kaster plast i havet men nei! Det er veldig dårlig for havet! Plus vet du havhester? De er veldig sjelden og 90% av de har plast i magen! Viste du at du spiser 22 gram av plast hver uke? Ja de er helt sant!

Hvist du tror fortsett ikke på meg at det er faktisk et problem se på bildene her.

Hilsen Oskaras