Meninger

Det rigges i disse dager mobil asfaltfabrikk hos Hitra Bergverk i Fillan. NCC skal produsere og legge 27.500 tonn asfalt i Øyregion i sommer. Om NCC ikke får større kontrakter i andre deler av landet i sommer, vil fabrikken bli stående til neste vår.

Aldri tidligere har det vært levert så kortreist og miljøriktig asfalt i Øyregion. Asfalten produseres med lokalt råstoff og ferdig vare får vesentlig lavere transportkostnader fra fabrikken i Fillan og ut til vegene som skal asfalteres. Til sammen gir dette ett meget positivt utslag på prisen. Hver fjerde kilometer veg som asfalteres i Øyregion i sommer, får vi faktisk med på kjøpet! Beregnet med bakgrunn i kostnader sammenlignet med tradisjonell levering fra Trondheim.

Nå er det sesong for "lapping" Veimester Jan Erik sørger for at veiene blir midlertidig bedre å kjøre på.

Jeg ber nå om at politikere og andre med mulighet for påvirkning i saken kjenner sin besøkelsestid, jeg tør påstå at vi aldri får en tilsvarende mulighet i Øyregion. Hitra kommune har 48,4 kilometer fylkesveg med grusdekke. Asfalterer vi alle fylkesveger får vi i år 12 av disse kilometerne med på kjøpet! Og for all del – dette gjelder også kommunens egne veger, her finnes også flere kilometer med grusveg!

Men det haster med beslutning. Fabrikken er mobil og snart på vei til nye oppdrag!

La oss få svart toppdekke på flest mulig kilometer veg – I ÅR!

Sigrid Helene Hanssen

Leder, Hitra Høyre