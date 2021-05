17. MAI, POST FESTUM.

Meninger

Takk til alle som gjorde dagen til en fest også for beboerne på Hitra Helsetun og oss andre som fikk være med. For oss eldre betyr 17. mai mer enn en grunnlovsfeiring og barnas dag med korps, is og pølser. For oss som opplevde frigjøringsdagene 1945 er 17. mai frihetsdagen framfor noen annen.





Årets frihetsdag, Corona – restriksjoner til tross, ble en minneverdig festdag. En høytidsdag med musikk av Strand skolekorps, ordførerbesøk og fest på avdelinga. «D e itjno som kjæm tå sæ sjøl». Takk til dere alle som gjorde dagen til en spesiell opplevelse.





Bergljot Stokkan