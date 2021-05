Meninger

7. mai kom Akva Group, et selskap som lever utstyr til oppdrettsnæringen, med resultatet for første kvartal 2021. Det var et sjokk å lese at hackerangrepet i januar har kostet selskapet til sammen 49,7 millioner kroner, fordelt på direkte kostnader til tredjeparter på 40,7 millioner kroner, samt økte driftskostnader på ni millioner kroner.