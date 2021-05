Min honnør til omsorgstjenesten

Meninger

Honnør også til pleie- og omsorgstjenesten på Hitra og Frøya, spesielt den for de eldre.

I media og facebook har mobbing og skittkasting dessverre fått en dominans. Heldigvis prøver mange det motsatte, nemlig hjelpe og oppmuntre de mange som i koronatider med mye motgang stiller opp og gjør en innsats langt ut over det en kan forvente.

Jeg er/var ægt frøyværing, men som pensjonist fant jeg å måtte flytte til Byneset. Her nyter jeg nettopp denne positive omsorgen fra den kommunale hjelpetjenesten som fortjener en hyllest. Det føles ekstra godt når en tidligere har opplevd det motsatte.

Ett av de goder vi får her er ukentlig trimmetilbud og sosialt samvær på helse sentret. Det er så bra at jeg skrev et kvad om trimmerne og aktivitør-jentene på eldresenteret.

På Frøya og Hitra gis sikkert de samme tilbud. Min honnør vil jeg gjerne sende videre til dere. Bytt gjerne ut navna så de passer.

Her er min hønnør som også gjelder dere:

Hver en torsdag samles vi , og ledes av de beste jenter

Som trimmer oss og maser på, vår livslyst fram de henter

Vi alle er litt eldre blitt, ikke like sprek som før

Derfor er det godt at jenter fins, som noe med det gjør

Kjellrun,Torill og Elin, et alle tiders trimme-team

Alle triks de finner på, for å la oss, en grundig mosjon få

Karer nå med skallen blank, kul på maven, grå i skjegget

Kvinnene med pupper små, større rumper, lår og legge

Likevel må alle med, ikke bare sitte se, andre gjøre øvelse

Kroppens lemmer. muskler ledd, alt skal helst fungere

Både tær og finger-tipp, må også styrkes bitte litt

Stå på tå og knipse fingre, tommeltott til lillefingre

Bokse, slå og båten ro, er for rygg og armer god

Uheldigvis går båten ned, da vi svømme, crawle med, fram til kaia like ved

Ved fjære sjø blir stigen lang, med høye kneløft kraft i arm

Kom vi oss til toppen. Trøtt og matt i kroppen

Men tror du ikke min forsanten. der på kaikanten.

Kjenninger oss glade møtte. Glemte helt at vi var trøtte.

Hogge ved og grøten koke, det er ikke lett

Røres må den, ikke svies, dersom folk skal blive mett

Konkurranse, hjernetrim og bingo spill, det er ting som engasjerer

Hjernen settes i full sving, og vi stoler på at flaks florerer

Toppen er på dagens trim, den flotte gourmefesten

Jentene har vært i sving no`n timer før, og laget flotte retten.

Lapskaus, fiskesuppe, og delikate snitter, serveres oss på fatet

Frukt og kaffe, sjokolade, bedre kan vi ikke ha det.

Fra alle her til stede, jeg takker jentene for alt de gjør

For dette de fortjener, den store heder og den beste honnør .





Spongdal, den 15.5.2021.

Sigbjørn Larsen