Stress med solkrem? Mer stress med hudkreft!

Meninger

Sol er bra for helsa vår. Og vi blir solhungrige når kalenderen viser mai.

Våren 2021 har vært en kald fornøyelse her i Trøndelag. Endelig kan vi nyte varmere temperaturer og sol!

Mange er gode til å beskytte oss i sola når vi er i syden. Men det er faktisk like viktig å bruke solkrem med minimum faktor 30 – også her hjemme. Selv om du ikke skal sole deg på stranda; men skal bare stelle litt i hagen, ta deg en kjapp sykkeltur eller spille litt fotball på plenen med barnebarna, så er det den samme sola vi alle har over oss.

Hvorfor? Jo fordi Norge er i verdenstoppen når det gjelder antall som får hudkreft. Årlig er det 2330 som får føflekkreft (melanom)og 307 personer som dør av sykdommen. Ni av ti av hudkrefttilfeller skyldes for mye intens soling og solarium. Det beste er at dette kan du gjøre noe med selv.

Jeg har fire små punkt som jeg håper du tar med deg på de aller fineste soldagene; i hagen, på hytta eller i parken.

1. Begrens tida i sola, unngå å bli solbrent. Nyt sola – uten å bli solbrent. Huden glemmer aldri. Jo flere ganger du blir solbrent, jo høyere risiko har du for hudkreft.

2. Bruk klær og skygge som beskyttelse. Dette er den beste solbeskyttelsen. Jo lysere hud, jo viktigere er det å beskytte seg.

3. Bruk solkrem med minimum faktor 30. En håndfull med solkrem er nok til deg selv. Husk solkrem også når du bare er i hagen.

4. Ikke bruk solarium. Jo mer du bruker solarium, og jo yngre du er når du begynner, desto mer øker risikoen for hudkreft. Det er ingen trygg, nedre grense for hvor lenge du kan være i solarium.

Nyt sola – ikke bli solbrent!

Tom Anders Stenbro, distriktssjef i Kreftforeningen