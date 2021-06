Ordføreren svarer på spørsmål om Knarrlagsundbrua

Meninger

Rune Akseth, som bor like ved der en eventuell ny bru vest i Knarrlagsundet kan bli bygget, stilte denne uken tre spørsmål, i et åpent brev til ordfører Ole Haugen.

Haugen svarer tilbake på denne måten:

- Denne saken skaper heldigvis engasjement. Alt annet ville vært naturstridig. Vi erfarer engasjement, med ulike synspunkt og interesser, som en hovedregel for saker som vedrører lokaliserings- og trasevalg. Ikke bare lokalt, men over det ganske land. Friskt i minne, her lokalt, har jeg for eksempel saker som Lakseveien gjennom Snillfjord og trasevalget for kryssing av Dolmsundet.





Det viktigste i slike saker er at man har et best mulig faktabasert og objektivt sammenligningsgrunnlag, der de ulike konsekvenser av alternativene er belyst. I saken om ny Knarrlagsund bru har vi ikke hatt det. Selv om kommunen har bedt om det helt siden 2013. Og det er altså det vi gjentatte ganger har krevd, sist nå i forbindelse med behandlingen av reguleringsplana for ny bru i øst. En plan som forøvrig har en bru- og veiløsning som framstår som høyst mangelfull i forhold til rimelige krav som hensyntar trafikksikkerheten godt nok og en forhåpentlig ønsket bærekraftig utvikling for området.





Jeg har stor respekt for at dette er vanskelig. Vanskelig for mange. Men når vi får et godt nok sammenligningsgrunnlag, og der man ikke må «sammenligne epler med pærer» som det heter, da kan i alle fall jeg love å tilstrebe en samvittighetsfull og forhåpentlig mest mulig objektiv vurdering som ender opp i et standpunkt. Og dette vil jeg også basere på innspill som kommer fra dere som blir mest berørt. Inntil et slikt grunnlag foreligger, så føler jeg meg ikke i stand til å delta i en polemikk i media om saken.

Ordfører Ole L Haugen