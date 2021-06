Uleselig informasjon fører til matsvinn og dårlig butikk: –Opp med skrifta! 

Meninger

Hele 70 prosent av befolkningen kaster mat fordi holdbarhetsdatoen eller annen viktig informasjon om produktet er uleselig. Dette vil Blindeforbundet gjøre noe med under Synshemmedes aksjonsuke 14.-20. juni.

Vi lever i et samfunn som krever at vi skal kunne lese og tilegne oss viktig informasjon. Det gjelder alt fra holdbarhetsdatoer og informasjonsskilt, til innhold i matvarer, medisiner og viktige bruksanvisninger.

Det er i mange tilfeller helt nødvendig, og for noen livsnødvendig, å få med seg hva maten vi spiser inneholder. Hvis matprodukter inneholder noe du er allergisk mot, må det gå tydelig fram av informasjonen på pakken. Likevel møter vi på uleselig skrift overalt.

Er det ikke lesbart, er det ikke holdbart

Vi forbrukere kaster i Norge gjennomsnittlig 42,6 kg spiselig mat hvert år og bidrar til store klimagassutslipp, ifølge Matvett. I en nylig undersøkelse utført av Opinion på vegne av Blindeforbundet kommer det fram at mer enn 3,7 millioner nordmenn kaster mat som følge av uleselig holdbarhetsdato eller annen uleselig informasjon. Dette gjelder altså matvarer som kunne blitt brukt. Hvorfor må det være sånn?

Uleselig skrift = dårlig butikk

Nærmere 2 av 5 nordmenn synes nemlig det er vanskelig eller umulig å lese produktinformasjon på mat og drikke og datostempling. Vi vet nå at 1,9 millioner nordmenn (88%) har unnlatt å kjøpe varen på grunn av dette.

Det er med andre ord ikke bare kloden som hadde fått det bedre om skriften på matvarene våre var enklere å lese. Produsentene som lager matproduktene og butikkene som selger varene ville også vunnet på dette.

Opp med skrifta

Det finnes lovkrav for hvilken informasjon som må være på produkter. For at flest mulig skal kunne lese denne informasjonen, er det blant annet viktig at:

Skrifta er stor nok.

Det er gode nok kontraster mellom skrift og bakgrunn.

Det er et enkelt språk.

Du kan komme helt inntil det som skal leses.

Det er gode nok lysforhold.

Blindeforbundet oppfordrer virksomheter å sikre at informasjonen de gir, er utformet slik at alle kan få den med seg.





Bjørg Brasøy,

Hitra-Frøya lokallag Norges Blindeforbund