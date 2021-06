Stortingsvalget og valgomatene

Meninger

Det nærmer seg årets Stortingsvalg, og et tilbud til oss velgere er alle valgomatene som skal hjelpe oss til å ta vårt valg.

Men det er en vesentlig mangel (eller rettere sagt, det er mange mangler med dette tilbudet), og da tenker jeg på alle partiene som er "ekskludert" fra ”tilbudslista” over partier som vi kan stemme på, partiene som går under benevnelsen "De andre". Uten at disse er med får ikke deltakerne et riktig resultat, og blir nærmest ”lurt” til å stemme på et annet parti enn det de er mest enig med.

Alle partier som stiller til valg og som har lagt frem et valgprogram bør være representert i valgomatene, ellers ser jeg ingen hensikt med å bruke disse. Man kan sammenligne dette "tilbudet" med en musikkonkurranse f.eks "MGP", hvis kun et utvalg av deltakerne får fremføre sitt bidrag, hvilken mulighet har da de andre deltakerne til å vinne?

Jeg har inntrykk av at misnøyen blant folk flest er stor når det gjelder de etablerte partiene på Stortinget, og det kan det være mange grunner til, uten at jeg vil utdype det noe nærmere.

For at demokratiet skal fungere må også alle partier i opposisjon få samme mulighet til å fremme sin politikk, og i et demokrati er dette den viktigste oppgaven til en fri presse og media, hvis ikke får vi et valgsystem som kan sammenlignes med land vi ikke ønsker å bli sammenlignet med.

Mange ser seg om etter et alternativ til det partiet de tidligere har stemt på, og det kan de finne blant de ikke etablerte partiene, når disse får samme mulighet til å presentere sin politikk på linje med de etablerte partiene.

Jeg oppfordrer NRK, TV2 og alle aviser som tilbyr valgomat og inkludere de ikke etablerte partiene "De andre" i denne "meningsmålingen", hvis ikke blir dette valget et begrenset demokratisk valg.





Arild Margido Johansen