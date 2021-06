- Ingen, absolutt ingen, av Frøyas politikere svarte på min henvendelse.

Meninger

Den 07.04.2021 tilskrev jeg kommuneoverlegen på Frøya og ba om at det måtte settes frem et krav til at Frøya kommune , tilskrev Trønderenergi med pålegg om å utarbeide en helhetlig helsekonsekvensutredning for Frøyas befolkning med tanke på helseplager av vindkraftverket.

Samme dag fikk jeg svar fra kommuneoverlegen om at dette var satt på hennes agenda, men at hun ønsket å drøfte dette på nasjonalt nivå og med NVE.

Når det er flere negative helseaspekter ved bygging av et anlegg, skal det som ledd i konsekvensutredningen foretas en helsekonsekvensutredning blant befolkningen. Dette har ikke skjedd på Frøya hverken før eller etter at vindkraftanlegget kom i drift.

Det er flere som er plaget av hørbar støy fra vindturbinene, solblink mot både soveromsvinduer og stuer som virker veldig forstyrrende, likedan skyggekast og høyintense blinkende hvite lys på natt. Dette går utover nattesøvn og folks fysiske, psykiske og sosiale helse. Som igjen reduserer arbeidsevnen.

Infralyd er lyd du ikke hører, men kroppen din kan likevel reagere på dette. Noen symptomer man kan få er stressreaksjoner og hodepine, hjertebank og øresus. Støy bidrar også til økt risiko for hjerte – og karsykdommer. I tillegg er det mange som har såkalt økosorg.

Videre er spørsmålet om vårt drikkevann blir fulgt opp med jevnlige prøvetakinger. Hva med evt oljelekkasjer og forurensing av overflatevann, grunnvann og drikkevann. Hvor er Mattilsynet i denne sammenheng? Hva om det blir brann i toppen av turbinene? Hvilken beredskapsplan har Frøya kommune? Hva med avflassing av mikroplast fra turbinbladene og derav giftige stoffer som forurenser naturen og havet? Helseaspektet har ikke vært utredet i konsesjonsprosessen. Dette burde vært gjort før utbygger fikk konsesjon.

Den 08.04.2021 sendte jeg samme henvendelse til ordfører, varaordfører og samtlige politikere i kommunestyret. I håp om at HKU ble satt på deres agenda.

Fikk jeg svar på min henvendelse? Svaret er nei. Jeg må innrømme at jeg finner dette svært bemerkelsesverdig at våre lokale politikere ikke tar seg umaken å svare.

Da jeg pr 29.04 ikke hadde fått svar fra noen av de, anket jeg saken til statsforvalteren. Sak og saksnummer er opprettet og jeg forventer et svar i løpet av juni.

Den 04.06 fikk jeg ETT svar på min henvendelse fra EN politiker som takket for initiativet.

Mitt poeng er at dette handler om folkehelse og man har flere lover man kan vise til. Blant annet tilsier Folkehelseloven paragraf 1 at fokehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel , gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Folkehelseloven paragraf 4 pålegger kommunen et generelt og selvstendig ansvar for folkehelsearbeidet. Videre kan man også vise til forskrift om miljørettet helsevern

Som kjent har også kommunene ansvar for støy fra 1 januar 2020.

Solfrid Glørstad Sandvik

Sykepleier