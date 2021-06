Sommerhilsen til alle og enhver

Meninger

Da er tiden kommet for de fleste som ser frem mot noen ukers ferie etter stor innsats på de ulike arbeidsfelt. Samme er det også for meg og flere som er politisk engasjerte. Kanskje det kan bli godt å senke skuldrene og lade batteriene til høstens dyster i de ulike politiske arenaer.

Men helt fritt blir det vel ikke, da de fleste av oss politisk lokalt blir å finne på valgstanden ut på sommeren da det er stortingsvalg i høst.

Koronaen har også preget Hitra og Frøya med noen utbrudd, men som heldigvis har blitt slått ned i tide. Dette takket være god kontroll av våre folk i kommunene som har stått på dag og natt med smittesporing og fått kontroll på disse krigerne. Godt jobba av dere.

Det blir fortsatt en sommer som preges av korona-restriksjoner, spesielt for de som driver i reiselivsbransjen med utleie av hytter og hus samt fiskecamp. Men kanskje det lettes litt på de nasjonale bestemmelsene slik at mange kan få valgfrie reisedestinasjoner og at Hitra blir valgt som feriemål.

Det som bekymrer meg og mange med meg, er at våre næringslivsaktører her på Hitra fusjoner eller gjør andre eierstruktureringer av sine bedrifter. Håper ikke det selges mere enn 49,99 prosent slik at den lokale styringen forblir på Hitra også i fremtiden. Dette er ikke ment som noen kritikk , det må hver enkelt bedrift sitt valg.

Jeg tror næringslivsaktørerene i nabokommunen Frøya, som vi har sett her i den senere tid, har dette i sine tanker når de gjør sine valg om det er børs /fusjoner og eierforanding - og mener fortsatt at lokal styring er det beste.

Jeg vil få ønske alle sammen en flott feriemodus i Norge - om det blir kysten eller fjellet - og nyte alle øyeblikk og lade batteriene til ny innsats på de ulike arenaer.

Mvh

Per Ervik

PP Hitra