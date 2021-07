Noe av det beste Norge kan by på

Meninger





Hva har «Noma» i København, «Maaemo» i Oslo, «Otto e mezzo Bombana» i Hong Kong og «La Paix» i Brüssel til felles? Foruten å være blant verdens beste restauranter? Foruten å ha lidenskapelige kokker som lever og ånder for råvarer av høy kvalitet? Foruten å være restauranter som foodies og matelskere har lagt langhelgen til i en årrekke?

De serverer alle norske skalldyr!

Det er noe vi i sjømatnæringen er skikkelig stolte av, og som bør ropes ut så alle hører det; «norske skalldyr anses som noen av de beste råvarene som finnes»! Og de som ennå ikke har oppdaget disse lekkerbiskene bør få på seg skoene, løpe til brygga, til butikken eller restauranten for å meske seg med noe av det beste Norge har å by på.

Og nettopp nå er tiden å gjøre det på. Det er lysere tider. Det er sommer, ferien er rett rundt hjørnet og gjenåpningen er godt i gang. Tiden er inne for å ta igjen det tapte, møte venner og familie og kose seg litt ekstra.

Den norske skalldyrnæringen består av noen store, og mange små aktører. De er fiskere på småbåter og større båter, de er dykkere som høster råvarene for hånd, de er salgssjefer med truckførerbevis, de er gründere, ildsjeler og arbeidsjern. Og de søker å levere topp kvalitet- hver gang.

Som de fleste andre, så har også folk i denne næringen merket pandemien. For ikke å snakke om hovedkundene deres, restaurantene – både de med mange stjerner, og de uten stjerner. Vi har vært gjennom en periode med nedstengninger, isolasjon og portforbud i Europa. Her hjemme har servitører, kokker, bartendere og ryddehjelper blitt permittert i tusentall, og de få som har forsøkt å holde åpne med take-away- tilbud har så vidt har klart å holde komfyrene varme. De har hatt det tøft, og mange har det fortsatt veldig tøft.

Kontrasten blir stor når DNBs forbrukerøkonom, Silje Sandmæl, spår at «vi kommer til å gasse på med pengebruk i ferien». I en pressemelding viser hun til bankens årlige undersøkelse om folks planer og pengeforbruk i sommerferietiden. I fjor fryktet mange blant annet for jobben, og satte på bremsen. I år har pengebruken allerede startet med et smell i takt med gjenåpningen. Mye taler for at vi fort finner tilbake til våre gamle forbruksvaner, selv de av oss som har holdt stramme budsjetter i over et år.

Så er du en av de som er så heldig å ha litt ekstra på konto, som har avlyst ferieturen til Syden eller har utsatt femtiårsdagen nok en gang – gå på restaurant! Besøk de dyre og de eksklusive, de rimelige hverdagsalternativene og de billigste matsjappene på hjørnet. Spis, drikk og kos deg samtidig som du støtter de som fortsatt sliter. Nyt lokalprodusert øl, verdens beste norske jordbær eller kortreiste norske grønnsaker og kjøtt. Og se etter sjømaten! Norsk sjømat har mer enn skalldyrene å være stolt av. Laksen som har erobret verden, og som er å oppdrive uansett hvor avsides du reiser. Kjærlighetshistorien Skrei, som vandrer fra Barentshavet til norskekysten for å gyte, og ender som det ypperste av hvitfisk du kan finne i butikkene i sesongen. Tørrfisken som bygde Norge, og som fremdeles er en særdeles vital og oppegående delikatesse. Eller klippfisken, silda og makrellen. Ørreten, kveita og hysa. Listen er lang.

Men likevel, spør du verdens absolutte toppsjikt av matpushere, er det ingenting som måler seg med skalldyrene. Norske krabber, muslinger, kreps og reker. Verdens beste råvarer, skånsomt høstet langs den lange kysten vår og varsomt fraktet, gjerne levende, til kyndige kokkehender.

Spis kongekrabbe, blåskjell, nykokte reker og kanskje en sjøkreps eller fire. Kamskjell, kongesnegl og østers. Vit at du da spiser noe av det fremste og beste norsk matproduksjon har å by på. At det kanskje koster litt ekstra, fordi det ypperste som regel gjør det. Og vit at din egen matopplevelse bidrar til å holde aktiviteten oppe, både hos restaurantene og hos en av de mest spennende fremtidsnæringene vi har langs kysten.





Ørjan Kjærvik Olsen

Skalldyransvarlig, Norges sjømatråd