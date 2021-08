Bolig Ung nok en gang

Meninger

Nytt bofellesskap for brukere innen målgruppen vil ved god framdrift kunne ferdigstilles ved årsskiftet 2021/2022. Dette sto skrevet i kommunedirektørens forslag til økonomiplanen for 2021-2024. Nå er vi allerede over det første halvåret i 2021 og fortsatt er ikk anbudspapirene for byggingen av de 6 vedtatte boligene for de ventende ungdommene sendt ut i markedet.

Man trenger derfor ikke å være rakettforsker for å forstå at målsettingen med en ferdigstillelse ved nyttårsskiftet ikke vil kunne la seg realisere. På nytt må disse ungdommene som gjennom flere år nå har ventet på sin egen bolig, smøre seg med tålmodighet. Min påstand er at dette skyldes ene og alene sendrektighet i Hitra kommune. Samtidig som vi ser at andre byggeprosjekter som er avhengig av kommunens vedtak, men som kom på banen lenge etter at det såkalte Bolig Ung kom på banen allerede er under full utbygging.

I tillegg til at vi ikke har kommet i gang ser vi også at kommunen planlegger å bygge inn flere andre prosjekter i det som er planlagt og vedtatt skal være ei rein utbygging av private boliger for de ventende ungdommene som har krav på egne boliger. Det snakkes om treningsleilighet, undervisningslokaler, andre boligformål og lignende saker. I det hele tatt er det ingen tvil om at alle disse sakene forsinker hele prosessen. Sett med mine øyne er dette en nedvurdering av de unge menneskenes behov for å få sin bolig bygd som en egen bolig med egne innganger til sitt private hjem. At det bygges muligheter for felles aktivitetsrom/sanserom og rom for eventuelt personale er selvfølgelig godkjent. Men alt annet bør ikke knyttes til dette bygget. La dem få sin egen private bolig på lik linje med oss andre.

Som om dette ikke er nok, ble det også presentert for politikerne at man ville vente til fellesferien var over før anbud ble sendt ut. Etter min mening, i ettertid, nok et påskudd for å utsette prosessen. Jeg regner med at interessen er såpass stor for eventuelle byggefirma slik at de vil følge med konstant, uavhengig av datoer for å kunne sikre seg eventuelle muligheter for oppdrag. Det som allikevel er verre er at kommunen vil ytterligere avvente anbudsutlysning knyttet til de økende materialkostnadene som har blitt annonsert. Dette er et argument jeg overhodet ikke vil akseptere. Det vil være å tro på julenissen at kostnadene med 100% sikkerhet vil synke, de kan like lett fortsette å øke. I tillegg vil trevarene ikke utgjøre mere enn 30% av de totale bygge kostnadene uansett.

I regjeringens nasjonale strategi for boligsosialt arbeid Bolig for velferd (2014–2020), står det at flest mulig skal bo i eget hjem og motta tjenester der. Dersom det er behov for bistand fra kommunen til å skaffe bolig, er det et mål at alle skal kunne bo i ordinære bomiljøer og ha like muligheter til å leve selvstendige og aktive liv. Felles for omsorgsboliger som er eid av kommune/borettslag eller lignende, er at beboere i slike boliger betaler husleie, og at det derfor er deres private bolig. Stortinget vil at boliger for eldre og funksjonshemmede ikke bør være flere enn 6-8 leiligheter. Bofellesskap for mennesker med utviklingshemning bør være i vanlige bomiljø. Dette er allerede vedtatt i Hitra kommune. Pengene til utbygging er avsatt i budsjettene, tomtevalg er vedtatt.

Jeg forlanger derfor at vi nå, og innen utløpet av august får lyst ut anbudet som bygger på de allerede vedtatte arkitekttegningene for 6 leiligheter som sikrer private og gode boliger til de 6 menneskene som nå venter på sitt eget private hjem blir gjennomført. Videre at de planer som har kommet på i tillegg om ytterligere påbygging til andre formål øyeblikkelig skrinlegges. Nok er nok. Nå må det handlingens time, vi må stoppe alle disse forsinkelsene og gjennomføre de allerede fattede vedtakene. Jeg godtar ikke flere omkamper om denne utbyggingen som alt for lenge har alt vente på seg.

Om noen skulle oppfatte meg som frustrert i dette innlegget så har de helt rett.

Med vennlig hilsen

Jann O. Krangnes

Formannskapsmedlem for Rødt Hitra