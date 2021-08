Dårlig beredskap i Frøyatunnelen

Meninger

At all trafikk blir totalt hindret flere timer mellom Frøya og Hitra på grunn av at en lastebil har fått motorstopp i Frøyatunnelen, mener jeg vitner om dårlig beredskap. Finnes det virkelig ikke "trekkvogner" i noenlunde nærhet som kan bistå med å fjerne lastebilen uten at trafikken står stille et par timer?

Dagens situasjon med kø fra nærmere Sistranda og til Vikansvingen på Hitra pga. en lastebilstopp i tunnelen, vitner om mangelfull beredskap.

Hverken Frøya eller Hitra bør finne seg i en slik situasjon, og det må være lov å henstille til ordførerne om å søke snarlig løsning på dette som synes å være et Beredskapsproblem i ØYREGIONEN.

I og med at dette gjelder Fylkesveg 714 kan det kanskje også være på sin plass å drøfte situasjonen med Fylkesordføreren.

Egil Hestnes

