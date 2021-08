- Tunnelfast på Frøya

Meninger

Hadde en fin tur ut til Frøya i dag (onsdag),med en mimretur Frøya rundt. Men tilbake så ble jeg « tunnelfast » med vel to timers venting før vi slapp i gjennom. Skjønner godt frustrasjonene som oppstår når hovedferdselen inn til fastlandet blir stengt. Bilkøen var stor på Hammarvika i alle retninger. På Hitrasiden var det bilkø helt ut til Vikansvingen samt store køer fra tilførselsveiene. Dette her var bare snakk om ca. to timer!

Her må det trykkes på fra lokalpolitisk og utfordre både statsminister og samferdselsminister og de politiske partier som i disse valgtider er ute på valgturne ute på Hitra og Frøya at det kommer snarest øremerkede penger til fylkeskommunen fra staten som blir brukt til renovering og bypass hvis tunnelene må stenges over lengre tid.

Her må det straks skje noe!

Mvh

Per Ervik, Pensjonistpartiet