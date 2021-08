Meninger

Under Pensjonistpartiet sin stand på SommerFillan Hitras ikke ukjente trekkspill-virtuous Ulmar Ulvan opp og spilte for oss og andre partier som hadde stander der! Stor takk for feiende flott musikk som vanlig fra deg, Ulmar! Feskarn i gjennom mange år, Birger Jobotn, stakk også innom og hørte på.

Må bare nevne at disse to spreke Hitra-karene med mange år med Livets skole har rundet godt over 90.år. Det står det respekt av!

Ønsker dere alle en fortsatt fin sommer fortsatt!

Mvh

Per Ervik