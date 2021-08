- Våre politikere og skattedebatten

Meninger

Politikere i Oslo som sitter på et kontor der, og som ikke vet hvordan det er å vokse opp og bo på landet, og i hvert fall ikke i et lite øysamfunn der det er begrenset med arbeidsmuligheter, skulle heller ha enten bodd på en slik plass selv i minimum 1år, gjort litt forskning, eller holdt munn til de viste 100% hva de pratet om er min mening.

Man kan også begynne å tenke på at vi har en helseminister som kun har jobbet en liten stund som pikkolo før han ble helseminister.. Skulle ikke en helseminister egentlig hatt medisinsk eller legebakgrunn slik at han viste egentlig hva han pratet om? Og når man nevner folkevalgte.. Hvor mange i regjering er egentlig folkevalgt? Tenk over det.. Er det noen av folket som f.eks. valgte vår fiskeriminister, helseminister, forsvarsminister o.l.? Svaret på det er NEI..

En annen ting man kan begynne å tenke på i denne skattedebatten, er hva politikerne sier når det kommer til skatteinntekter og velferd.. Hvor mye har blitt kuttet i velferden med Høyre i regjering? Og hvor mye av våre såkalte velferdskattekroner har blitt sendt til EU eller ellers ute av landet? Når man ser godt etter, så ser det ut som det også er en sammenheng mellom det som betales inn og det som kan gå ut. For eksempel når det gjelder pensjon.. I dag har du ikke «lov» til å spare til pensjon selv..

Det man trenger i dette landet er en forandring.. En regjering bestående av kompetente individer med erfaring før de får en stilling i stedet for personer som ikke vet en døyt om det emnet de er satt til å utføre.. Det er jo derfor man har jobbintervjuer!

Politikerne må lære å lytte til folket for en gangs skyld, og ikke til andre som er like uvitende som seg selv..

Det har seg slik at politikerne vi har i skattedebatten i dag tenker alt for ensformig, og ikke tenker gjennom hva konsekvenser av evt. deres handlinger vil bli. Konsekvensutredning er derfor fraværende i mange viktige saker av politikerne i dag.

Det jeg vil frem til med dette, er at politikerne fokuserer på feil sted når det gjelder skattedebatten som pågår, og at de ikke tenker gjennom ting før de uttaler seg. De skulle heller ha fokusert på de utenlandske eierne i bedriftene i dette landet som ikke blir skattebelagt, i stedet for de som allerede betaler uhorvelig mye og høy skatt i dette landet, som samtidig skaper arbeidsplasser og inntekter til Staten med sitt slit, blod og svette..

Et sted går grensen, og den grensen er lett å skjønne er nådd nå for mange av de etnisk norske bedriftseierne i dette landet. Det våre politikere skulle ha fokusert på i stedet for å øke skatten enda mer for disse, er heller å innføre skatt for de utenlandske eierne rundt omkring i Norge som suger til seg norske bedriftskroner skattefritt, som så sendes til Cayman Islands..

De utenlandske arbeiderne som jobber ved bedriftene i dette landet betaler skatt til Norge de også, så hvorfor skal ikke de utenlandske bedriftseierne gjøre det samme? Bedriftene står jo på norsk jord, og de utenlandske eierne tjener norske kroner de også som alle andre i dette landet.

Paul Sandvik, Frøya