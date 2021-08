- Hitra-Frøya eller Høyre Først?

Meninger

Den 4. august kl. 21:00 ble en sak publisert på lokalavisa sin hjemmeside. Det kom også på trykk på side 6 den påfølgende fredag. Saken jeg refererer til har tittelen «-Det står mye på spill», og fremstår som et leserinnlegg av Hitra Høyre, men er skrevet av lokalavisas journalist.

Hele sakens innhold er politisk propaganda. Dag Willmann og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland får fritt spillerom til å ytre sine meninger om hvor farlig det vil bli for kysten om det blir regjeringsskifte til høsten. De to ovennevnte går til angrep på SV, SP, Rødt og MDG, og legger fram flere grunner til at disse partiene er dårlig nytt for øyregionen. Jeg ble sjokkert når jeg leste dette.

Det at Dag Willmann, i en valgkamp, går til angrep på venstresiden er ikke sjokkerende. Det at han, og Hitra Høyre, får besøk av en minister er heller ikke sjokkerende. Men det som er sjokkerende er at denne saken blir publisert under kategorien «nyheter» og ikke «meninger». I skrivende stund, 8. august kl. 13:20, har Paul Sandvik nettopp fått et leserinnlegg publisert. I likhet med Willmann sin sak så framkommer dette også som en person sine meninger, og den har derfor blitt kategorisert som dette. Så hvorfor har ikke Willmann sin sak fått samme kategori?

Saker som får kategorien «meninger» blir tydelig markert at det er en mening før man «klikker» seg inn på saken. Dette for å gjøre leseren bevisst på hva man skal til å lese; nyhet eller mening.

Så hvorfor har Hitra-Frøya gitt Dag Willmann og Høyre kategorien «nyhet»? Det virker som om Hitra-Frøya tar et tydelig politisk standpunkt i denne valgkampen, noe jeg synes er sjokkerende og trist.

Erlend Broholm

Leder Hitra SV