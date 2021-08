- Tusen, hjertelig takk til dere alle!

Meninger



Jeg er imponert over dugnadsinnsatsen og kreativiteten som ble vist i går. Under starten på Toppidrettsveka og i beste sendetid på NRK. Det samme - imponert og takknemlig - var også arrangøren og hele det store pressekorpset som var tilstede.



Gråvær og regn var ikke ønsket eller gunstig, og høyere makter ville i så måte ikke høre på oss, i år. Men når entusiasmen likevel er slik den ble langs løypa, så er det i seg selv imponerende. Kanskje ble gjensynet med Marit Bjørgen og Petter Northug litt takk for strevet?

Det var i alle fall artig å se hvordan de to trivdes i manesjen, sammen med de langt yngre med Klæbo i spissen. Så får vi bare være overbærende med at det ble en svenske som vant herreklassen. Han ga i alle fall uttrykk for at han var oppriktig veldig glad og takknemlig.

TV-bildene ble kjempebra. Synes jeg. Men etter å ha guidet NRK’s reportere gjennom hele løypa tidligere på dagen, og overøst dem med min ringe lokalkunnskap, så kjente jeg på det samme som noen av dere har etterlyst: Hvorfor ble ikke …. nevnt? Men reporterne er tilgitt, de gjorde helt klart så godt de kunne. For det blir krevende å huske å nevne, akkurat da… når bildet skiftet igjen, fra dekning på bakken til dekning fra helikopter eller drone, skiftet til et annet sted osv. Og dette skjer så fort… men producer styrer dette på en allmektig måte.



Til dere i dugnadsgjengen og publikum langs løypa: Dere gjorde i alle fall så godt dere kunne. Ja, dere viste oss - Hitra - fram på en utmerket måte. Og jeg kan love det blir lagt merke til av de besøkende og de som ser på oss i TV-ruta. Det blir lagt merke til at vi byr på oss selv, som godt vertskap. La oss fortsette slik, som et godt samarbeidende lag! Jeg er overbevist om at det fører til flere besøk, ja også nye innbyggere.



Tusen, hjertelig takk skal dere alle ha!



Mvh

Ole L Haugen

Ordfører Hitra kommune