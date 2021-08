- Det er en tid for alt

Meninger

Sommerferien er over for mange av oss. Skolene har startet og vi begynner så smått å komme i vanlig gjenge igjen.

Ikke alle gleder seg til å starte skole og jobb. Det kan være mange grunner til det – derfor er det viktig at vi møter hverandre med respekt og vennlighet. Det skal ikke så mye til før vi føler oss sett og verdsatt. Et Hei! og et smil kan bety mye for den du møter på din vei.

Jeg gleder meg over at Norge åpner mer og mer opp. Det betyr at aktiviteter som har ligget nede, sakte kan starte opp igjen. Folk jeg møter er sliten av alle koronatiltakene. De savner å møtes, og de savner å gjøre aktiviteter som de gjorde tidligere. Slik er det for meg også. Jeg savner å kunne arrangere babysang, sangstunder, gi klemmer….

Jeg har fulgt NRKs sommerbåt «Statsraad Lehmkuhl» sin ferd fra nord til sør gjennom tv’n i sommer. Vi bor i et fantastisk flott land med hav, fjorder, svaberg, sandstrender og fjell. Det å følge livet om bord i barken har vært interessant. Medseilere klatret 40 meter til topps for å kaste seil – i vindstille og i stiv kuling. Sjøsyken satte inn hos en del på veien hjem fra Shetland, mens andre opplevde å kjenne på naturkreftene mens de hadde jobb å gjøre på dekk. Det ble litt vemodig å se skuta seile inn til siste havn hvor mannskapet mønstret av. Jeg følte det som at jeg hadde vært på sommerferie om bord, og nå var ferien over….

Alt har sin tid, står det i bibelen. Det gjelder også for årstidene. Vår blir til sommer, og sommer går over til høst. Fra tv’n hører jeg sangen «En sommer er over», og jeg kjenner at jeg gruer meg litt til høsten. Jeg synes det er noe trist over den. Samtidig er det tid for å høste frukt, grønnsaker og korn. Næring som er viktig for oss å ha for å komme oss gjennom vinteren. Men – det kommer alltid vår etter en lang vinter. Vi kan glede oss over at en dag vil lyset igjen vinner over mørket, fuglene vil komme tilbake og blomstene vil skyte nye skudd.

Ønsker dere en flott sensommerhelg.

Heidi diakonimedarbeider