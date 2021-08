- Vær forsiktig, vi er ikke ferdig med pandemien

Meninger

Igjen opplever vi nokså stor økning av smittede i landet og i Trøndelag. Dette gir grunn til å minne om behovet for å være forsiktig.

Ta de enkle forholdsreglene: Hold avstand - overhold meter’n der det er mulig, bruk gjerne munnbind på butikken og andre steder der det kan bli tett med folk innendørs, vær nøye med håndhygienen osv.

Vi er nå mange som er fullvaksinert, og det blir heldigvis stadig flere. Men husk at dette ikke gir en 100% garanti mot at du ikke kan bli smittet og syk. Og husk at selv om du er vaksinert, så kan du likevel være en uvitende smittebærer.

Dermed ber jeg om at vi enda holder ut en stund, gjennom å være forsiktig og ta de enkle forholdsreglene som vi alle kan bidra med.





Mvh

Ole L Haugen

Ordfører Hitra kommune