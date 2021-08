Meninger

TAKK!

TAKK er et lite ord og likevel så rommer det så mye!

Takk er det ordet som dekker mine tanker og følelser når jeg nå slutter som sokneprest og flytter fra Hitra. Tre år har jeg vært her og jeg har møtt så utrolig mange flotte mennesker. Sist søndag fikk jeg takket dem som kom i kirka, de fleste var dåpsfamilier og Strand Senior Brass, men det er så mange andre jeg også vil takke. Alle sørgende jeg har møtt, som har vist meg tillitt og fortrolighet i samtalene, delt minner – gode og mindre gode. Dere er alle flotte mennesker! Så har vi alle foreldrene som har kommet til dåpssamtale med sine små skatter. En berikelse og glede ved å samtale med dere og beundre de små og få gleden av å velsigne dem og døpe dem. Takk for tillitten, ikke bare til meg men også til kirka ved å ønske dåp der. Takk til beboerne på Blåfjell, Helsehuset og Øytun. Dere har alle gitt meg fine og gode stunder og minner jeg kan ta med meg. Sang og musikk binder oss sammen – og den gode samtalen rundt kaffebordet. Så har vi alle konfirmantene jeg har hatt gleden av å bli kjent med i tre kull. Jeg har ofte sagt at jeg er så glad i dere alle. Om det er to år siden, ett år siden eller dere som skal konfirmeres nå – dere har alle en spesiell plass i hjertet mitt. Dere er unike, verdifulle og elsk – verdige! Alltid kjekt å treffe dere på gata, utenfor skolen eller på Hjorten senteret. Takk til alle på Misjonshuset, det har vært godt å være sammen med dere, fine og gode bekjentskaper. Så til alle dere som smiler og hilser når vi møtes, som har tatt kontakt for å ta en prat på telefonen eller på kontoret, alle trofaste som har kommet i kirka til gudstjenesten og alle i nabolaget i Oldervika, takk for et flott nabolag å være en del av. Må jo også nevne folkene i avisa, takk for velvillighet og raushet.

Dere har alle tatt så utrolig godt imot Jon Ingvar og meg. Inkluderende, omsorgsfull og interessert i det vi har holdt på med i jobbene våre. Jon Ingvar som diakon på Frøya og øyrekka, og meg som sokneprest her på Hitra.

Jon Ingvar vil også formidle sin takk her i dag. Takk til alle han som diakon har jobbet og samarbeidet med på Frøya og Øyrekka. Både unge og eldre.

Jeg skal ikke skrive en ordinær andakt i dag, for hjertet mitt et fylt med takknemlighet og også vedmod. Det vil jeg uttrykke i dag. Men alt har sin tid. Så nå også for oss to. Vi drar heim til Heim, og det ser vi frem til. Årene går også for oss, og det blir godt å komme hjem til sitt eget.

Så kommer jeg en tur tilbake de to siste helgene i september og konfirmerer dere årets konfirmanter, sent men godt! Det ser jeg frem til.

Da vil jeg ønske dere alle, ikke bare en god helg, men et godt og velsignet liv!

Herren velsigne deg og bevare deg

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Birgith prest!