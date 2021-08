- Tusen takk til Hitra, Aure og Knyken

Meninger

Tusen takk til alle de ca. 600 frivillige fra Hitra FK, Hitra IL, Aure IL, Orkdal IL og Strindheim Ski som i løpet av sommeren har lagt ned tusentalls dugnadstimer ifm. årets arrangement og som gjør Toppidrettsveka til en av sommerens høydepunkt. De fantastiske TV-tallene er et direkte resultat av innsatsen som alle involverte legger ned.

Siden værgudene ikke spilte på lag, som de bruker å gjøre, ble arrangementet i år ekstra krevende. Av de 6000 dugnadstimene som ble lagt ned, vil vi tro at brorparten av disse timene ga både en kald og våt opplevelse for våre frivillige og ikke minst våre trofaste tilskuere.

Alle ønsket vi oss bedre vær, men ingen klagde og alle løste oppdraget til terningkast 6.

Det står det stor respekt av!!





I tillegg vil vi takke:

- Næringsliv, sponsorer, samarbeidspartnere og vertskommunene, som velvillig stilte opp.

- NRK Sporten og NEP for deres hyggelige samarbeid, profesjonalitet og de kjempefine TV-sendingene.

- Trondheim sommerskiskole, for det fine samarbeidet vi har hatt

- Alle som var med på gjennomføringen av Barnas Mini-VM i Knyken, som i år og årene som kommer vil være en del av Toppidrettsveka.

- Knyken-gjengen som holder styr på alt materiellet og reiser fra plass til plass og både er gode ambassadører og støttespillere.

- Ordførerne på Hitra, Aure og Orkland for sin tilstedeværelse og synlighet.

- Alle grunneiere som velvillig har bidratt til at konkurransene kunne gjennomføres.

- Arenaproducenter, speaker, tidtakere og lydfolk.

- TDèr og rennleder fra hhv Aure IL og Sør-Trøndelag Skikrets, som har losa oss gjennom arrangementet på beste vis.

- Norwegian Sport Tech, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Trøndelag Idrettskrets / Norges Idrettsforbund, SMN og TrønderEnergi, for et profesjonelt, innholdsrikt og aktuelt webinar.

- Løperne og teamene som stiller og sørger for gode konkurranser og spenning.

- Og til sist publikum, som lagde liv og røre og måtte holde ut i regn, vind og lave sommertemperaturer.





Vi har gjennomført Toppidrettsveka for andre året på rad i en pandemi og med de begrensninger det gir.

Gjennom at alle involverte lojalt har fulgt opp våre smittevernbestemmelser har vi klart å gjennomføre et trygt arrangement for alle involverte.





Tusen hjertelig takk for fantastiske dager!

Med vennlig hilsen

Harald Fladseth og Daniel Myrmæl Helgestad

Toppidrettsveka