Meninger

Det var svært positivt at så mange valgte Høyre og FrP. Dette gir muligheter for valget om to år.

Da Frøya ønsker fortsatt borgerlig politisk ledelse med sin Høyre-ordfører, og da Hitra kan ønske og ha mulighet for samme situasjon.

For da skal dagens Vg-elever være med å avgjøre lokalpolitisk ledelse i Øykommunene og Fylkeskommunen for de neste 4 år..

Lykke til !

Egil Hestnes