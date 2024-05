Mausund feltstasjon har svært lite penger til å fortsette den omfattende ryddingen av plastavfall på Frøya. Derfor har ryddeaksjonen blitt redusert betraktelig og antall ansatte er kraftig redusert.

Fire kommuners formannskap var på besøk til bedriften i mai 2024 og fikk en skikkelig situasjonsbeskrivelse på hva som kan skje hvis ikke man får mere penger. På kaien på Mausund lå de hvite sekkene fulle av plastavfall, plukket på øyene i Frøya. Mye er resultat av gamle synder, og det aller meste kommer fra fiskeindustrien i Europa. Nå er det reduserte inntekter til bedriften, men fortsatt ligger det enorme mengder plastavfall igjen.

Det blir satt av for lite penger til å fjerne den marine forsøplingen fra spesielt de sentrale myndighetene. Dette er søppel som i flere tiår har havnet på sjøen fra store deler av Europa og endt på land på trøndelagskysten.

Kystrenovatørene og andre frivillige har gjort en iherdig innsats og samlet inn kolossale mengder plast og annet avfall utenfor Frøya, gjennom Mausund feltstasjons prosjekt "Marint søppel". På grunn av havstrømmene er dette en av de områdene som er hardest rammet av marin forsøpling i Midt-Norge.

Som fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag vil jeg løfte denne saken opp i fylkestinget som interpellasjon.

Trøndelag Fylkesting må bidra med rikelige midler for å opprettholde permanent virksomhet i samarbeid med Frøya kommune, næringslivet og ikke minst miljødirektoratet. Det er svært uheldig at man mister fagkompetansen pga. at virksomheten legges ned eller reduseres til et minimum.

Fylkestinget ber fylkesdirektøren legge frem en sak som gir en skikkelig situasjonsbeskrivelse over Mausund feltstasjons økonomi og hva man kan gjøre for å styrke bedriftens mulighet til igjen å øke antall ansatte slik at innsamlingens omfang kan økes.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.