Har fått en del henvendelser om slitt frontvegg på Hitrahallen.

Har med selvsyn sett dette over lengre tid. Jeg, og flere syns ikke dette er presentabelt for Hitras storstue, Hitrahallen. Kanskje det er flere vegger i samme boligmasse også som trenger et malingsstrøk.

Håper de ansvarlige vil ta tak i dette, og at nødvendig malingsvedlikehold blir utført.