Utdrag fra brev sendt fra Frøya Senterparti til kommunaldepartementet, Finansdepartementet samt folkevalgte politikere på stortinget for Senterpartiet:

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem for kommunene kom som en god nyhet for de aller fleste kommunene i landet. På Frøya mottok vi forslaget med fortvilelse.

Det regjeringen foreslår at vi i Frøya kommune skal bidra med i inntektsutjevning er det vanskelig å ta innover seg. Det er rett og slett alt for mye, alt for fort. Det vil bli umulig å få gode omstillingsprosesser med dette forslaget. Ingen andre distriktskommuner er i nærheten av å må ta en så stor omstilling som oss.

Vi i i Frøya Senterparti er enige med moderpartiet og regjeringen i prinsippet inntektsutjevning. Vi tenker at å sitte i båten og se andre drukne ikke er sånn den norske velferdsstaten er bygd opp. Det er ikke sånn vi ønsker å ha det. Vi må bidra til fellesskapet. Men det må gjøres på en forsvarlig måte også for de kommunene som har store skatteinntekter. Vi må få tid til omstilling og vi må fremdeles få godt betalt for å ta jobben med å tilrettelegge for et næringsliv som skaper store verdier som kommer hele det norske samfunnet til gode. Vi skal fortsatt ha gode og forsvarlige tjenester til innbyggerne våre.

Frøya kommune har stor vekst, det er en spennende kommune der det skjer mye, og vi har stor tilflytting av folk fra hele Norge, store deler av Europa, og noen fra andre deler av verden. Vi bidrar med store verdier til det norske samfunnet. Frøya bidrar allerede med mye i inntektsutjevning, - vi bidrar med mer i inntektsutjevning enn vi får i rammetilskudd fra staten. Verdiene som skapes på Frøya kommer ikke bare frøyværingene til gode. Vi er bekymret for at dette vil bidra til mindre driv og aktivitet i næringslivet. Vi er opptatt av at Frøya fremdeles skal være i stand til å legge til rette for videre utvikling og vekst. Det er viktig for oss som bor ytterst.

For rundt 20 år siden var vi en nedgangskommune. Vi var på Robek-lista, det var dårlig med arbeidsplasser og folk flyttet fra kommunen. Takket være et standhaftig næringsliv, seige kystfolk og lokalpatrioter som var villige til å jobbe hardt og ta stor risiko har vi møysommelig snudd den negative trenden vi var i. Nettopp det at verdiene som skapes her ute i stor del kommer lokalsamfunnet til gode er nok en stor del av drivkraften til det lokale næringslivet. Sånn tenker vi det er mange andre steder i distrikts-Norge også. Vi må være forsiktige med å gjøre så store endringer at dette incentivet forsvinner.

Frøya senterparti har stått på for lavterskeltilbud for inkludering, for psykisk helse og for at de store økonomiske forskjellene mellom folk skal ramme barn og unge minst mulig. Det har kostet, men samfunnet vil få godt betalt for det dersom vi får flere trygge unge over i utdanning og jobb. Det er viktig for oss at disse tiltakene kan opprettholdes. Fordi vi har hatt god økonomi og et gavmildt næringsliv har vi blant annet stor fotballhall, flerbrukshall, kulturhus og en frivilligsentral som kommunen har satset ekstra på for å bidra med inkludering og lavterskeltilbud. Dette må også driftes i framtida. På grunn av vår beliggenhet er det viktig at vi fortsatt blir i stand til å ha disse gode lokale tilbudene.

Vi må få en lengre overgangsordning. Vi skal bidra til en mer rettferdig fordeling, men la oss få gjøre det på en god og rettferdig måte til innbyggerne våre.

Prinsippet i kommuneloven sier at utgiftene skal stå i forhold til inntektene. Det prinsippet driftes Frøya kommune etter nå. Det må vi få tid til å innrette oss etter også når det nye inntektssystemet trår i kraft.

Vi ber om at regjeringen innfører en overgangsordning på minimum 6 år som gir oss mulighet til gode omstillingsprosesser. Da vil det bli forsvarlig også for oss som skal bidra så mye for at andre kommuner skal få det bedre.

For Frøya Senterparti

Per Ole Sandvik, leder

Lene Dahlø Skarsvåg, gruppeleder