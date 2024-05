En rekke lokalpolitikere fra Trondheim, Nærøysund, Hitra og Frøya besøkte i mai Mausundvær på Frøya og fikk god informasjon om Øyrekka folkehøgskole og de positive resultatene skolen gir.

Øyrekka er landets mest spesielle folkehøgskole og drives i en gedigen husbåt. Skolen er frilynt og ligger på Mausund i Frøya kommune, et av de mest aktive fiskeværene mellom Lofoten og Vestlandet. Frøya er preget av innovasjon, teknologiutvikling, internasjonalisering og svært høyt aktivitetsnivå. Tiltross for dette sliter man med nedgang i elevtallet på folkehøgskolen.

Folkehøgskolen tok imot første elever august 2022. De bruker hele Øyrekka i undervisningen, fra det fraflyttede fiskeværet Sauøya hvor elevene kan flytte rett inn i et intakt lokalsamfunn – til kunstnerøya Sula, som de siste årene har blitt et attraktivt tilholdssted for kunstnere og kulturarbeidere fra inn- og utland.

På Øyrekka folkehøgskole får man som elev og øyboer en realistisk innføring i dagens kystliv Dette gir et innblikk i hvor stor betydning livet i havet og det maritime samspillet har hatt for utviklingen av det norske samfunnet. Det er kysten vi har levd av i over tusen år, og det er kysten vi skal leve av i fremtiden.

Folkehøgskolen er en utendørsskole. Mye av undervisning og fellesskap vil foregå ute i all slags vær. Man må i båt for å komme til og fra, og må i båt når man skal utforske miljøet. Dette gir en helt annen rytme og puls enn de fleste mennesker i dag er vant til. Som øyboer blir du kjent med naturkreftene som gjennom tusenvis av år har formet landet og de som bor der.

Frøya kommune har nå kjøpt plasser på denne folkehøgskolen og oppfordret også andre kommuner til å vurdere det samme.

Vil fylkesordføreren ta et initiativ for å øke bruken av Øyrekka folkehøgskole på Mausundvær ettersom skolen som er en utendørsskole og gir et reelt bilde av det maritime bildet?

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting