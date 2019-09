Minhf

Frøya Arbeiderparti er, og har vært en pådriver for den store kultursatsingen i kommunen de siste årene.

Vi trenger mer enn en jobb for å trives på Frøya, og vi mener at det er viktig også å legge til rette for en aktiv fritid. Det gir økt bolyst, livskvalitet og bedre folkehelse. Vi har tro på at gode kulturtilbud bidrar til å bryte ned barrierer, og skaper et sterkere fellesskap. Vi er et lokalsamfunn hvor 25 % av oss er flyktninger og arbeidsinnvandrere. Aldri før har integrering og inkludering vært viktigere, og kultur er en flott arena å bli kjent med hverandre på.

Nettopp derfor har Frøya Arbeiderparti vært en pådriver – i samarbeid med et fremtidsrettet næringsliv, for realiseringen av bl.a. Frøya Arena - Storhallen med fotballhall og klatrehall, ny basishall, Frøya kulturhus med storsal og kino, «ny» kulturskole, idrettsbanen på Nabeita, motorsportsenter på Flatval og kitesenter på Sistranda. mm. Vi er også i utforskningsfasen på om det er mulig å bygge et nytt badeanlegg i fjæresteinene på Sistranda sammen med lokalt næringsliv. Alternativt vil vi rehabilitere det gamle svømmebassenget på Sistranda.

Det er en kjensgjerning at Frøya kommune har hatt for lite fokus på kulturvern og kulturminner. I løpet av de siste årene har vi derimot tatt grep og i 2018 ble det utarbeidet og politisk forankret en handlingsplan for dette området. Det jobbes nå godt med bl.a. oppgradering av Stabben fort og Bygdetunet. I tillegg er det satt i gang et Kulmin-prosjekt, som består av ulike digitale formidlingsstasjoner med tekst, film og bilder.

Disse skal plasseres ute der hendelsene fant sted. Frøya Arbeiderparti var også pådriver for å børste støvet av Titranspelet i 2019. En viktig historisk og dramatisk skildring av Titranulykka, som berører de fleste av oss.

Vi har mye å være stolt av når det gjelder kultur på Frøya. Samtidig så er det ikke sånn at vi er i mål, og Frøya Arbeiderparti skal fortsette å ha fokus på – og være en pådriver for fortsatt kultursatsning og et tilbud også på fritid til «24-timers mennesket»

Avslutningsvis kan vi nevne at i Kommunebarometeret som ble offentliggjort i juli 2019, kan vi lese at Frøya scorer høyt på kultur, med en sterk 32.plass blant alle kommunene i Norge. Dette er en sterk fremgang fra 2013, da Frøya lå på 249.plass.

Godt valg!

Geir Meland

Gunn Heidi Hallaren

Håvard Dyrø

Listekandidater

i Frøya Arbeiderparti