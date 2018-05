Frank søker nye utfordinger

Næringsliv

Frøyværingen Frank Angelvik har gitt seg som som administrerende direktør i interiørkjeden Kremmerhuset.

Det er Adressa.no som melder dette. Til avisa sier Angelvik at han har vært der i fire år, og ønsker nå å ta et steg videre.

Han har foreløpig ikke noen ny jobb å gå til, men vil bruke mai til å tenke seg godt om før han velger veien videre. Men overfor Adressa legger han ikke skjul på at han fortsatt ønsker å ha ansvar for mange ansatte, og utvikle og ta selskaper videre.

Ambisjoner om å besøke Frøya oftere

I et intervju med lokalavias Hitra-Frøya i fjor kunne Frank fortelle at det blir for få turer heim til Frøya.

- Det blir vel en tur i året. Jeg har ambisjoner om å komme oftere på besøk til Frøya. Jeg flytta fra Frøya da jeg var 18 år, og etter det har jeg brukt tiden på å jobbe. Rett etter videregående begynte jeg å jobbe på Bewi og på Hotell Frøya. Og så har veien blitt til etter hvert som jeg har fått tilbud om nye og spennende jobber innen varehandel. Rett etter at jeg kom til byen ble jeg sjef på Narvesen i Nordre.

- Jeg fikk også være med å starte IKEA som leder fra første spadetak da Ikea skulle etableres på Leangen. Videre gikk ferden til XXL som varehussjef. Deretter gikk turen til ReitanConvienice som er en del av Reitangruppen. Jeg jobbet der i 8 år, fortalte Angelvik.

Han har også vært styreleder i Rannheim Toppfotball som rykket opp til eliteserien. Men her valgte han etter hvert å hoppe av da det ble for lite tid til å arbeide for Ranheim. Jobben i Kremmerhuset krevde mesteparten av tiden hans.

Full fres for fotball-formann Frank Både i livet og i fotballen blir ballen av og til slått ut av spill. Nyvalgt styreleder i Ranheim fotball har opplevd begge deler. Men ballen vil alltid begynne å rulle igjen.

Jobbet hard

Frank Angelvik mener han har jobbet seg fram i næringslivet.

- Ja, og jeg har jobba hardt. Jeg føler vel at jeg har kompensert for manglende skolegang ved å arbeide ekstra iherdig. Svenn Bekken er et forbilde for meg. Han har vist meg at man kan utrette mye og komme langt med redelighet og hardt arbeid. Samtidig er det vel en fordel å kunne klare seg med få timers søvn, sa Angelvik til, Hitra-Frøya fjor.