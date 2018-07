Bygger båter for våre lokale rederier

Næringsliv

Det er for tiden stor aktivitet ved Sletta verft i Aure. Verftet har en ordrebok på over 200 millioner kroner i arbeidsbåter

Fire av skrogene, to på henholdsvis 25 meter og to på 20 meter, skal bygges Stettin i Polen. To av disse båtene bygges for Frøy Rederi, en til Bjørøya og en til Nova Sea.

– De kommer i tur og orden til Mjosundet neste år, hvor utrustningen av hver enkelt båt er beregnet å ta fire og en halv måned, sier daglig leder Kåre Egil Sletta til Tidens Krav.

I tillegg skal Sletta selv bygge sju servicebåter, alle under 15 meter, tre til SalMar, en til Knutshaugfisk og en til Lerøy Aurora.

– Oppdrettsnæringen ønsker stadig større båter med høyere komfort for mannskapet. Vi ønsker å ta vår del av dette markedet.

I fjor fikk det familieeide verftet en omsetning på 187 millioner kroner og et driftsresultat på rundt ti millioner kroner, noe som er det beste økonomiske resultatet i verftets historie som går tilbake til 1946.

Mjosundet Båt- og Hydraulikk, som bare ligger et steinkast unna, leverer det meste av dekksutstyr, vinsjer i haikjefter til båtene.