325 millioner kroner ned for SalMar

Næringsliv

SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 613,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 939,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Tredje kvartal har vært et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Segment Midt-Norge leverer tilfredsstillende resultater. Salg og prosessering leverer gode resultater drevet av god drift og god disponering av volum i en krevende periode med fallende priser. Resultatet i segment Nord-Norge er imidlertid meget svakt, sier konsernsjef Gustav Witzøe i en melding fra konsernet.

Han forteller at SalMar alltid ser etter muligheter for å bedre operasjonell drift.

SalMar Ocean

- For å styrke selskapets satsing på havbasert oppdrett har SalMar derfor etablert SalMar Ocean, hvor alle konsernets aktiviteter innen dette området samles. Vi ser ett betydelig potensial innen havbasert lakseoppdrett og ved å gjøre dette ønsker vi å forsterke vår ledende posisjon både med hensyn til teknologisk utvikling og biologisk produksjon. Dette vil bidra til en fortsatt bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring i årene fremover, forteller konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar.

Inntektene

Samlede driftsinntekter utgjorde i underkant av 2,8 milliarder kroner i kvartalet, på linje med tilsvarende periode året før.

Slaktevolumet endte på 35.800 tonn, ned 300 tonn fra samme periode året før. SalMars driftsresultat per kilo endte på NOK 17,12 kroner per kilo i tredje kvartal, en reduksjon på 8,91 kroner per kilo målt mot tredje kvartal i fjor.

Nedgangen i margin kan i følge selskapet i hovedsak forklares med lavere laksepriser og svake resultater i Nord-Norge.

Segment Midt-Norge leverer ett tilfredsstillende resultat. Det ble i hovedsak slaktet fisk satt i sjøen våren 2018, en generasjon som har vist gode biologiske prestasjoner.

For å redusere biologisk risiko knyttet til lakselus i Midt-Norge, valgte SalMar å starte slaktingen av fisk satt i sjøen høsten 2018 tidligere enn planlagt mot slutten av perioden. Dette ga negativ påvirkning på kostnader, snittvekt og oppnådd pris i kvartalet. Av samme årsak forventes det også noe høyere kostnader og noe lavere volum for regionen i fjerde kvartal.

Skuffende i nord

Kostnadsutviklingen i Nord-Norge har de siste kvartalene vært svært skuffende, og resultatet i tredje kvartal er meget svakt. Dette skyldes i hovedsak biologiske utfordringer hvor sykdom og risiko for sykdom har ført til uttak av fisk med lav snittvekt, noe som har påvirket både prisoppnåelse og kostnadsnivå i negativ retning, fastslår SalMar.

Selskapet forventer et vesentlig lavere kostnadsnivå og høyere volum i fjerde kvartal hvor man vil slakte fra lokaliteter som har vist bedre biologiske prestasjoner og en bedre kostnadsutvikling enn slaktelokalitetene i tredje kvartal.

Salg

Avdelingen for "Salg og prosessering" fikk et positivt driftsresultat på 102,3 millioner kroner i tredje kvartal. God disponering av salg og effektiv drift har gitt gode resultater i en periode med fallende priser. Samtidig har lavere priser gitt høyere marginer på fastpriskontrakter.

SalMar har per 13. november 2019 sikret 20 prosent av det planlagte salgsvolumet i fjerde kvartal på faste kontrakter.

For 2019 er det ventet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt 7 prosent, og 4 prosent vekst i 2020. Kombinert med forventninger om god etterspørsel indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt gode priser.

SalMar opprettholder forventningene om et slaktevolum på 145.000 tonn i Norge og 10.000 tonn på Island i 2019. For 2020 ventes et slaktevolum i Norge på 152 000 tonn og 10.000 tonn på Island, melder SalMar.